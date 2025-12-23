Политолог: что за войска готовы отправить на Украину, по словам Рютте

Генсек НАТО Марко Рютте заявил о готовности Европы направить на Украину войска в случае «нарушения Россией мирного договора». Об этом он сказал в интервью Bild.
«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — сказал он.
Сегодня ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих», добавил Рютте. Необходимо решить, как будет выглядеть развертывание сил на суше, на море, в воздухе. «Все эти элементы сейчас прорабатываются», — подчеркнул генсек альянса.
Изменилась позиция Европы
Ведущий исследователь Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, политолог Виктор Мизин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что заявление Рютте говорит о кардинальном изменении позиции Европы в плане отправке своего военного контингента на Украину.
«Они хотели отправить свои, скажем так, миротворческие военные части. Сейчас же заявление генерального секретаря НАТО меняет эту позицию. Если посмотреть, что они раньше говорили, то это были планы просто направить туда войска, которые стояли бы на Украине, когда будет заключен мир. Скорее всего, как это было с войсками НАТО в Боснии и Герцеговине. Здесь уже, конечно, что-то совершенно новое», — сказал собеседник издания.
Главный ньюсмейкер
Политолог добавил, что Рютте сейчас является «главным ньюсмейкером», который запугивает Еврропу байками, что Россия якобы намерена напасть на европейцев. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу, являются ложью и бредом.
«Россия наступает на рфонте и останавливаться не собирается, из-за чего на Западе начинают унывать. Поэтому им нужно как-то в информационном пространстве самих себя подбодрить, сказать, что они еще в игре, что еще пошумят», — считает Мизин.
Он отметил, что европейские страны к отправке войск на Украину не готовы, а некоторые и вовсе не собираются это делать. Политолог подчеркнул, что также в Европе хотят показать президенту США Дональду Трампу, что «они смелые и смогут без него обойтись».
«Однако на деле без него они ничего не могут. У них элементарно нет логистики между членами НАТО, что является огромной проблемой. Также у них нет средств радиоэлектронной борьбы, приличной группировки спутников, а тем более дальней авиации, в отличии от американцев. Соединенные Штаты для них же все это делали», —напомнил собеседник ВФокусе Mail.