Эксперт объяснил, сколько учитель должен работать в школе на каникулах

Сколько времени должен работать учитель в школе на каникулах и какими задачами он должен заниматься? На этот вопрос «Мелу» ответил учитель русского языка и права, член Совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Он рассказал, что условия работы учителей в каникулярное время регламентируются Приказом Минобра от 11 мая 2016 года № 536. Согласно документу, педагоги в каникулы выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с выполнением образовательной программы. При этом учитывается объем учебной нагрузки, определенный учителю до начала каникулярного времени.
Каникулы, не совпадающее с отпуском, используется также для дополнительного профессионального образования работников. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируют локальные нормативные акты школы и графики работ.
По мнению Всеволода Луховицкого, самые важные моменты, прописанные в документе, — это право работать не больше своей учебной нагрузки и возможность разработки локального акта, регулирующего работу на каникулах. Так, методической и научной работой учитель может заниматься не только в школе, но и в библиотеке, музее и просто у себя дома за компьютером. Это можно указать в графике работы, прописав мероприятия, в которых учитель должен участвовать, находясь в школе.
Также надо помнить, что учитель поступил на работу именно в школу, а, например, не в летний лагерь, организованный на территории учреждения. Если учителя привлекают к работе в городском лагере (то есть работодателем является не директор школы), то с ним должны заключать срочный трудовой договор. Если лагерь школьный, то должно быть заключено дополнительное соглашение или гражданско-правовой договор. «В обоих случаях за работу в летнем лагере учитель должен получать отдельную оплату, помимо обычной школьной зарплаты», — уточнил эксперт.
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Айгуль Сабитова