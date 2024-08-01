Эксперт объяснил, сколько учитель должен работать в школе на каникулах

По мнению Всеволода Луховицкого, самые важные моменты, прописанные в документе, — это право работать не больше своей учебной нагрузки и возможность разработки локального акта, регулирующего работу на каникулах. Так, методической и научной работой учитель может заниматься не только в школе, но и в библиотеке, музее и просто у себя дома за компьютером. Это можно указать в графике работы, прописав мероприятия, в которых учитель должен участвовать, находясь в школе.