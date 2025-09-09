Внук основателя Пятой республики во Франции генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль, заявил о своем намерении получить российский паспорт ради будущего своих детей.
«Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать им [детям] важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире», — приводит слова де Голля ТАСС.
Он подчеркнул, что для него возможность стать российским гражданином являлась бы предметом большой гордости, поскольку де Голль и его семья восхищаются тем, как Россия защищает традиционные ценности.
«Мы будем горды получить российское гражданство, а также будем гордиться, если наши дети смогут получить образование в России, потому что Россия защищает ценности, в том числе ценности высокого уровня образования, работы», — добавил он.
О том, почему именно сейчас Пьер де Голль решил стать российским гражданином, а также почему в целом французы стремятся перебраться в Россию, специально для ВФокусе Mail рассказал военный эксперт, политический обозреватель, доктор социальных наук Католического университета Парижа Александр Артамонов.
«Это далеко не первый случай, когда французы стремятся получить российский паспорт, вспомнить хотя бы известного актера Жерара Депардье. Поэтому в желании внука Шарля де Голля получить гражданство России нет ничего исключительного. Я лично знаком как минимум с тремя-четырьмя французскими семьями, одна из них даже не говорит по-русски, и тем не менее люди уехали и живут в России, и они счастливы», — сказал Артамонов.
По его мнению, желание французов покинуть свою родную страну и переехать в Россию связано с политикой, которую сегодня проводят власти Пятой республики.
Какое будущее возможно в стране, где преследуют за христианскую религию? Ну, собственно, и за любую другую. Например, нельзя публично носить на груди крест, поскольку это вызывает немедленную реакцию властей и за это может последовать штраф. Обратите внимание, на французских пляжах вы ни у кого крестов не увидите, и это в католической Франции. А все потому, что это преследуется по закону. Нельзя расставлять рождественский вертеп, ну, как это принято в католических странах. Даже сама ель на Рождество фактически под запретом в некоторых городах Франции.
Причиной подобных запретов, как считает Артамонов, стал тот факт, что Франция «пребывает в состоянии диктатуры ЛГБТ*, под внешним американским управлением и захвачена мигрантами».
«Причем мигрантов, а именно не людей, приехавших из других стран, а лиц с низкой культурой исламистского профиля часто поощряют местные власти. И делают это либо потому, что боятся, либо потому, что есть какие-то договоренности финансовые», — добавил спикер.
И в таких условиях французы, воспитанные в традиционных семьях, хотят обеспечить нормальное будущее своим детям.
«Де Голль говорит о детях, потому что хочет, чтобы дети действительно трудились в нормальной стране с традиционными религиозными ценностями», — заключил Артамонов.
* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.