Эксперт объяснил, почему внук де Голля хочет стать россиянином

Какое будущее возможно в стране, где преследуют за христианскую религию? Ну, собственно, и за любую другую. Например, нельзя публично носить на груди крест, поскольку это вызывает немедленную реакцию властей и за это может последовать штраф. Обратите внимание, на французских пляжах вы ни у кого крестов не увидите, и это в католической Франции. А все потому, что это преследуется по закону. Нельзя расставлять рождественский вертеп, ну, как это принято в католических странах. Даже сама ель на Рождество фактически под запретом в некоторых городах Франции.