Эксперт объяснил, почему в середине осени снизилась заболеваемость ОРВИ

С начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ.
«У нас с вами необычная осень, потому что тепла так долго не было никогда. Нет ни слякоти, ни промозглости, что могло бы располагать к подъему заболеваемости», — сказал Горелов.
Он отметил, что начальный подъем заболеваемости, который отмечался в сентябре, был связан, прежде всего, с улучшением диагностики, а также с привлечением большего внимания к респираторным возбудителям.
При этом, расслабляться пока рано, так как подъем заболеваемости еще возможен, поэтому россиянам, которые еще не сделали прививку от гриппа, стоит пройти вакцинацию, подчеркнул Горелов.
По его словам, прививаться еще не поздно, скорее всего, вакцинация будет продолжаться в течение всего ноября, а для групп риска — пожилых людей, даже в декабре. Но откладывать иммунизацию не стоит, лучше привиться заблаговременно, добавил специалист.