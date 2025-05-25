Эксперт объяснил, почему украинский вопрос остается центральным в политике Польши

Навроцкий в ходе дебатов высказался против вступления Украины в НАТО, в ответ Тшасковский обвинил его в повторении риторики президента РФ Владимира Путина.
«Вы против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле», — сказал Тшасковский.
Навроцкий ответил ему, что «если Зеленский относится к нам негативно, мы вправе об этом говорить».
Он добавил, что миллионы поляков считают также, но не говорят об этом, поскольку опасаются обвинений в работе на Путина.
Кроме того, оба кандидата в той или иной степени высказались за сокращение помощи украинским беженцам.
18 мая в Польше прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы 50% + 1 голос. Второй тур состоится 1 июня.
О том, почему именно украинский вопрос стал камнем преткновения в президентских выборах в Польше, специально для ВФокусе Mail рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.
«Украинский вопрос для Польши — это вопрос труда, расходов, смерти и сельского хозяйства. Труда, потому что это вопрос рынка труда и конкуренции со стороны украинских рабочих рук в отношении к полякам. Польские наемные работники не любят украинцев, мягко говоря. Это не значит, что польские наниматели не пользуются ими, но основное масса населения состоит из наемных работников, как мы знаем. Расходов, потому что на переселенцев из Украины тратились и тратятся деньги. И, собственно говоря, ставится вопрос, а насколько это вообще было необходимо? И насколько это необходимо дальше? А почему эти деньги не тратятся на поляков? Это же польские деньги, почему они не тратятся на поляков? Третий — это вопрос смерти. А должны ли польские мужчины погибать за дело Степана Бандеры в войне против России? И основная масса поляков считает, что нет. К этому добавляется еще четвертый вопрос — сельскохозяйственный. А должны ли польские фермеры разориться из-за демпинга со стороны украинского продовольствия? Должны ли они это все терпеть? Следовательно, Украина не нужна ни в ЕС, ни со своим зерном на рынке ЕС. Она вообще не нужна», — сказал Колташов.
Оба кандидата в президенты не занимают строго проукраинскую позицию, поскольку это невыгодно с точки зрения привлечения симпатий со стороны электората, считает эксперт.
«Украина — зло. Таким образом, что мы получаем? Что тот, кто будет говорить в пользу Украины, проиграет выборы. Можно говорить либо резко, либо умеренно, но нельзя по этому вопросу занимать проукраинскую позицию. Это сейчас будет политически самоубийственный выбор», — заключил спикер.