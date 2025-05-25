«Украинский вопрос для Польши — это вопрос труда, расходов, смерти и сельского хозяйства. Труда, потому что это вопрос рынка труда и конкуренции со стороны украинских рабочих рук в отношении к полякам. Польские наемные работники не любят украинцев, мягко говоря. Это не значит, что польские наниматели не пользуются ими, но основное масса населения состоит из наемных работников, как мы знаем. Расходов, потому что на переселенцев из Украины тратились и тратятся деньги. И, собственно говоря, ставится вопрос, а насколько это вообще было необходимо? И насколько это необходимо дальше? А почему эти деньги не тратятся на поляков? Это же польские деньги, почему они не тратятся на поляков? Третий — это вопрос смерти. А должны ли польские мужчины погибать за дело Степана Бандеры в войне против России? И основная масса поляков считает, что нет. К этому добавляется еще четвертый вопрос — сельскохозяйственный. А должны ли польские фермеры разориться из-за демпинга со стороны украинского продовольствия? Должны ли они это все терпеть? Следовательно, Украина не нужна ни в ЕС, ни со своим зерном на рынке ЕС. Она вообще не нужна», — сказал Колташов.