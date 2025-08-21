Политолог: Трамп дает России время решить вопрос с Донбассом

«Европейские СМИ недавно проинформировали, что Зеленский согласен заморозить конфликт по линии боевого разграничения. При этом он категорически отказывается выводить украинские войска из Донбасса. В этом, на мой взгляд, и заключается главное на сегодня противоречие. Я думаю, Трамп желает, чтобы мы сами уже как-то решили этот вопрос», — сказал эксперт.