Эксперт: почему США не смогут купить украинские АЭС

«США не владеют вообще ни одной атомной электростанцией нигде, в том числе на территории самих Соединенных Штатов. АЭС на территории США — частные. Соответственно, предложение США по сути своей является сомнительным ввиду отсутствия какого-либо опыта владения атомными электростанциями у государства. Но можно предположить, что есть некий потенциальный частный инвестор, который заинтересован в приобретении данного актива, но об этом мы ничего не знаем. У Украины были контакты с компанией Westinghouse, контакты эти касались массы областей, в том числе якобы эта компания планировала помочь со строительством новых энергоблоков. Но, помимо того, что успели залить кубометр бетона, мы больше ничего не знаем. Залили кубометр бетона и на этом остановились», — сказал Фролов.