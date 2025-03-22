Эксперт: почему США не смогут купить украинские АЭС

Американский контроль над украинскими АЭС
США заинтересованы в том, чтобы забрать под свой контроль атомные электростанции на территории Украины в рамках ресурсной сделки с Киевом. Об этом пишет Financial Times.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа хочет выбить новые условия, чтобы получить доступ к ключевым ископаемым и энергетическим активам Украины», — говорится в публикации.
Свою позицию американские власти объясняют необходимостью защиты станций, а владение ими Вашингтоном станет «лучшей защитой», уверено руководство США.
Газета отмечает, что украинские чиновники опасаются того, что американцы вынудят их согласиться на невыгодные для Киева условия в рамках расширенного договора. Вашингтон, в свою очередь, может надавить на киевский режим после того, как США приостанавливали поставки вооружений и передачу разведданных Украине.
В феврале США и Украина пришли к компромиссу по рамочному соглашению о совместной добыче полезных ископаемых на украинской территории. Напомним, в феврале Трамп заявил, что Украина должна возместить США 400−500 млрд долларов за помощь, которую американцы оказывали Киеву в ходе конфликта на Украине.
Сколько АЭС на территории Украины
В настоящее время на территории Украины действуют три атомные станции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Запорожская АЭС в настоящее время контролируется Россией. Ровенская АЭС включает в себя 4 энергоблока, три из которых были введены в эксплуатацию еще в советское время. Хмельницкая АЭС также имеет четыре энергоблока, однако строительство двух из них было заморожено. На Южно-Украинской АЭС три энергоблока были введены в эксплуатацию в советские годы, а еще один находится на консервации.
О том, почему США не смогут взять под свой контроль атомные электростанции на территории Украины, специально для ВФокусе Mail рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
США не владеют ни одной АЭС в мире
Сама идея о возможном приобретении Соединенными Штатами украинских АЭС нереалистична по своей сути, считает эксперт. Он уверен, что подобные предложения носят исключительно политический подтекст, не имеющий отношения к энергетике.
«США не владеют вообще ни одной атомной электростанцией нигде, в том числе на территории самих Соединенных Штатов. АЭС на территории США — частные. Соответственно, предложение США по сути своей является сомнительным ввиду отсутствия какого-либо опыта владения атомными электростанциями у государства. Но можно предположить, что есть некий потенциальный частный инвестор, который заинтересован в приобретении данного актива, но об этом мы ничего не знаем. У Украины были контакты с компанией Westinghouse, контакты эти касались массы областей, в том числе якобы эта компания планировала помочь со строительством новых энергоблоков. Но, помимо того, что успели залить кубометр бетона, мы больше ничего не знаем. Залили кубометр бетона и на этом остановились», — сказал Фролов.
По его словам, у Westinghouse сейчас может просто не хватить ресурсов для покупки такого рода мощностей, потому что сама компания неоднократно проходила процедуру банкротства.
«Поэтому ни о каких попытках потенциальных инвесторов приобрести АЭС на территории Украины мы не слышим», — добавил спикер.
Украинские АЭС проработают еще 10−20 лет
Кроме того, сам по себе актив, по словам Фролова, является противоречивым.
«С одной стороны, это надежный и доминирующий в выработке электроэнергии на территории Украины актив. Соответственно, с рынком сбыта никаких проблем вроде как нет. Но, часть мощностей необходимо выводить из эксплуатации с 2025 года либо проводить процедуру продления ресурса. Скорее всего, ресурс будет продлен, но продлевать его бесконечно невозможно, поскольку эти АЭС либо возрастные, либо не очень молодые. Соответственно, эксплуатироваться они будут 10−20 лет. Это накладывает временные ограничения на сроки возврата инвестиций, который упирается в вопрос платежной дисциплины на территории Украины, которая значительно снизилась с 2014 года и обрушилась после 2022 года», — заключил эксперт.