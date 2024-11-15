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Эксперт объяснил, почему люди хотят гадать на картах таро

В современном мире все большую популярность набирает гадание на картах таро. Декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов объяснил, зачем люди выбирают такой способ узнать свою судьбу.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он рассказал, что таким образом человек пытается найти правильный путь в жизни. Также сказывается страх совершить ошибку.

«Тяга к тому, чтобы обезопасить себя, например, или найти правильный путь в перипетиях судьбы, ведет к тому, что люди пытаются обратиться к кому-то, кто кажется в этом более сведущим», — пояснил психолог.

Также он рассказал, что карты полезны для развития креативного мышления. Человек благодаря им выходит из привычных для него способов решения какой-то задачи. Он начинает видеть какие-то ассоциативные связи, которые раньше не видел, добавил эксперт.

По его мнению, к таро прибегают люди, которые находятся в тревожном состоянии. Евгений Моргунов отметил, что бизнес тоже использует возможности тарологов.

Ранее в РАН заявили, что гадание на картах таро для якобы предсказания будущего — типичная лженаука, а тарологи — чистейшие мошенники.