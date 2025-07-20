Эксперт объяснил, почему ФРГ не решится бомбить территорию России

Чтобы украинское руководство могло хоть что-то противопоставить Вооруженным силам РФ, необходимо наносить удары по российским аэродромам и другой военной инфраструктуре. Об этом заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг.
Он отметил, что политика санкционного давления не привела к ожидаемым результатам, поэтому необходимо прибегнуть к помощи военной авиации.
«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов», — заявил он.
По словам Фройдинга, Россия за последнее время продемонстрировала существенный прогресс в производстве ракет и других вооружений. Поэтому он требует вмешательства Запада, чтобы облегчить положение дел для Киева.
О том, насколько реалистичны угрозы немецкого генерала по нанесению ударов по территории России, специально для ВФокусе Mail рассказал доктор политических наук, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Эксперт уверен, что Германия не пойдет на такой шаг, а угрозы генерала он назвал пустыми и безосновательными.
«Генерал есть генерал, это человек для войны, и он кусок хлеба себе зарабатывает на том, что пугает собственное население и население страны-противника. Вот чем занимается генерал», — сказал Кошкин.
Политолог призвал не реагировать на подобные заявления отдельных кадровых военных и не разгонять идею о вероятном ответе со стороны России.
«Пусть скажет наш генерал, что мы готовы бомбить германские города. Почему не говорят наши генералы, пусть скажут, что они готовы бомбить вот тогда я понимаю, мы будем анализировать. У нас социально-культурный код, который свидетельствует о том, что мы агрессивность такую, которую позволяют себе западные государства, в частности Германия на сегодняшний день, мы себе не позволяем», — добавил эксперт.
Ранее, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина получит в ближайшие недели дальнобойное оружие, созданное в сотрудничестве с оборонными предприятиями Великобритании и Германии. Тогда военный эксперт Виктор Баранец напомнил, что Европа все время пытается забыть про ракетный комплекс «Орешник», поставленный теперь и на вооружение Белоруссии. Он относится к ракетам средней дальности, которые летят от 1000 до 5500 километров, фактически, покрывая весь ЕС.