Эксперт объяснил, почему ФРГ не решится бомбить территорию России

«Пусть скажет наш генерал, что мы готовы бомбить германские города. Почему не говорят наши генералы, пусть скажут, что они готовы бомбить вот тогда я понимаю, мы будем анализировать. У нас социально-культурный код, который свидетельствует о том, что мы агрессивность такую, которую позволяют себе западные государства, в частности Германия на сегодняшний день, мы себе не позволяем», — добавил эксперт.