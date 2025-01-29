Эксперт объяснил отсутствие длинных выходных на гендерные праздники в 2025 году

Как рассказал Дударев, привычная россиянам схема отдыха не будет применена, поскольку выходной 23 Февраля выпадет на воскресенье и будет перенесен на майские праздники. 8 Марта в 2025 году выпадет на субботу, и этот выходной день будет перенесен на 13 июня. Таким образом, перенесенные выходные дни позволят россиянам дольше отдыхать в теплое время года.