Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил отсутствие длинных выходных на гендерные праздники в 2025 году

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев объяснил, что в 2025 году на 8 Марта и 23 Февраля не будет длинных выходных из-за особенностей производственного календаря. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

Как рассказал Дударев, привычная россиянам схема отдыха не будет применена, поскольку выходной 23 Февраля выпадет на воскресенье и будет перенесен на майские праздники. 8 Марта в 2025 году выпадет на субботу, и этот выходной день будет перенесен на 13 июня. Таким образом, перенесенные выходные дни позволят россиянам дольше отдыхать в теплое время года.

До этого треть россиян назвали майские праздники дополнительным отпуском.

Почти половина (46%) россиян любят, когда длинные выходные проходят без работы, 15% не нравится такой график, 13% назвали длинные выходные слишком тяжелыми, а 25% опрошенных нормально переносят изменение графика.