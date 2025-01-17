Эксперт объяснил, нужно ли вводить в России четырехдневки

На стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко он подчеркнул, что на фоне нынешнего дефицита кадров думать об этом пока рано. По его словам, обычно четырехдневную неделю вводят в странах с высокой производительностью труда и где доля услуг в экономике составляет превышает 80%.
По словам эксперта, в нашей стране ситуация выглядит по-другому. Производительность труда в РФ ниже, а у доли услуг среднее значение.
«Это значит, что в основном внедрение искусственного интеллекта, четырехдневка допустимы для экономик, где очень высокая доля услуг. А как, например, на сталелитейном предприятии сделать четырехдневку и сохранить ту же выработку? Мне не очень понятно», — сказал HR-эксперт.
Также Гарри Мурадян отметил, что в России большую часть налогов и доходов государство получает от продаж сырья. Как четырехдневка поможет нарастить такую производственную экономику, непонятно. По словам эксперта, это возможно в сфере услуг, но со сферой торговли или производства все сложнее. При этом сейчас у страны в приоритете технологический суверенитет, производство и импортозамещение. По мнению Гарри Мурадяна, вводить четырехдневку сейчас — очень сомнительная идея.
«У нас в стране сейчас безработица составляет 2,1% по России и 0,9% по Москве. Это значит, что катастрофически не хватает рук. Если мы сократим рабочее время, то дефицит труда в России только ускорится», — добавил эксперт.
По его словам, сейчас нужно привлекать больше трудовых ресурсов в страну, повышать производительность труда и выработку.
«Пусть внедрение искусственного интеллекта просто повысит продуктивность, а не сократит количество рабочих часов», — заключил эксперт.
Ранее эксперты Международной организации труда назвали плюсы четырехдневки. По их словам, она в том числе позволит принимать на работу двух сотрудников вместо одного, что позволит создать дополнительные рабочие места, а не сокращать численность персонала.