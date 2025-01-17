Эксперт объяснил, нужно ли вводить в России четырехдневки

Также Гарри Мурадян отметил, что в России большую часть налогов и доходов государство получает от продаж сырья. Как четырехдневка поможет нарастить такую производственную экономику, непонятно. По словам эксперта, это возможно в сфере услуг, но со сферой торговли или производства все сложнее. При этом сейчас у страны в приоритете технологический суверенитет, производство и импортозамещение. По мнению Гарри Мурадяна, вводить четырехдневку сейчас — очень сомнительная идея.