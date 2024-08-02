Эксперт объяснил, можно ли доверять отзывам об отелях

Дмитрий Краснов отметил, что обычно люди бронируют места отдыха через букинг-агрегаторы. Они пользуются доверием. Чтобы оставить на них отзыв, нужно сначала приобрести услугу и забронировать какое-то количество дней отдыха, а потом этот отдых провести. Например, если у туриста бронь на неделю, то в первые дни он не сможет написать отзыв. Это можно будет сделать только по окончанию оплаченного срока.