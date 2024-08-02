Эксперт объяснил, можно ли доверять отзывам об отелях

В разговоре с Общественной службой новостей он рассказал, что доверять таким отзывам можно. По его словам, гостиничные агрегаторы и интернет-площадки следят за объективностью пользовательских оценок. При этом они смотрят, чтобы на их сайтах не появлялось ни ангажированных хвалебных отзывов, ни слишком негативных.
Дмитрий Краснов отметил, что обычно люди бронируют места отдыха через букинг-агрегаторы. Они пользуются доверием. Чтобы оставить на них отзыв, нужно сначала приобрести услугу и забронировать какое-то количество дней отдыха, а потом этот отдых провести. Например, если у туриста бронь на неделю, то в первые дни он не сможет написать отзыв. Это можно будет сделать только по окончанию оплаченного срока.
Что касается отзывов в приложениях-картах, то за их беспристрастностью следит модерация. Так, если на какую-то гостиницу оставили очень плохой отзыв, то с пользователем свяжется модератор, чтобы выяснить, насколько объективно это мнение, что ему не понравилось и прочее. Если пользователь окажется ботом или выяснится, что это подставной аккаунт, жалобу удалят.
Краснов отметил, что сообщениям на сайте самого отеля люди обычно не очень сильно доверяют, ведь там можно самому накручивать себе отзывы. Объект можно расхвалить, даже если он далеко не самый лучший. Поэтому отзывам, которые размещаются на сайтах самих отелей или домов отдыха, стоит доверять меньше.
«Хотя есть и известные, проверенные сети отелей, которым можно верить в силу того, что они дорожат своей репутацией и стремятся, чтобы их рейтинг на всевозможных площадках был высоким», — добавил эксперт.
Также он сообщил, что, если человек получает некачественную услугу, он не обращается к площадкам с отзывами, он идет в суд. Это совершенно обычная процедура, здесь задействуется закон о правах потребителей, закон о рекламе, подчеркнул юрист. Основанием для такого разбирательства будет договор туриста с отелем. Отзыв из Интернета таковым не является.
Ранее эксперты назвали 15 лучших отелей Турции в 2024 году.
Айгуль Сабитова