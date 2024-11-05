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Эксперт объяснил, может ли синий свет от экрана помешать заснуть

Скроллите новостную ленту перед сном, а потом не можете потом заснуть и вините во всем синий свет от экрана? Эксперт объяснил, может ли проблема заключаться именно в этом.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Многие считают, что распространенной причиной бессонницы является синий свет от экрана смартфона, негативно влияющий на циркадные ритмы. Однако эксперт рассказал The Guardian, что это не совсем так.

Синий свет — коротковолновый свет высокой интенсивности, излучаемый смартфоном и другими устройствами.

Стюарт Пирсон, профессор циркадной неврологии Оксфордского университета (Великобритания), утверждает, что на циркадный ритм влияет не столько синий цвет, сколько яркость света и продолжительность времени, в течение которого человек подвергается его воздействию. При этом, стоит учесть, что экраны телефонов довольно тусклые.

Для сравнения: солнечный дневной свет в 1000 раз ярче, чем свет, излучаемый телефоном. А освещение в помещении — в среднем в 10 раз ярче.

В подтверждение этого факта делимся результатами исследования, проведенного в Гарвардском университете. Доказано, что даже четырехчасовое чтение электронных книг с учетом максимальной яркости экрана дало лишь относительно небольшой эффект: засыпание замедлилось всего на 10 минут. Соответственно, научных доказательств тому, что синий свет негативно влияет на процесс засыпания — не существует.

Эксперты уверяют, что в действительности на сон влияет тип контента, который вы «употребляете» перед засыпанием. Чтобы улучшить качество сна, отдавайте предпочтение спокойной, позитивной или нейтральной информации.

Ранее рассказывали, как легче заснуть при тревожности и стрессе.