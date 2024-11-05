Эксперт объяснил, может ли синий свет от экрана помешать заснуть

Многие считают, что распространенной причиной бессонницы является синий свет от экрана смартфона, негативно влияющий на циркадные ритмы. Однако эксперт рассказал The Guardian, что это не совсем так.
Синий свет — коротковолновый свет высокой интенсивности, излучаемый смартфоном и другими устройствами.
Стюарт Пирсон, профессор циркадной неврологии Оксфордского университета (Великобритания), утверждает, что на циркадный ритм влияет не столько синий цвет, сколько яркость света и продолжительность времени, в течение которого человек подвергается его воздействию. При этом, стоит учесть, что экраны телефонов довольно тусклые.
Для сравнения: солнечный дневной свет в 1000 раз ярче, чем свет, излучаемый телефоном. А освещение в помещении — в среднем в 10 раз ярче.
В подтверждение этого факта делимся результатами исследования, проведенного в Гарвардском университете. Доказано, что даже четырехчасовое чтение электронных книг с учетом максимальной яркости экрана дало лишь относительно небольшой эффект: засыпание замедлилось всего на 10 минут. Соответственно, научных доказательств тому, что синий свет негативно влияет на процесс засыпания — не существует.
Эксперты уверяют, что в действительности на сон влияет тип контента, который вы «употребляете» перед засыпанием. Чтобы улучшить качество сна, отдавайте предпочтение спокойной, позитивной или нейтральной информации.
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