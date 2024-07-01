Эксперт объяснил, когда собакам нельзя плавать в озере и реке

Сезон отпусков в разгаре. Нередко путешественники берут с собой на отдых питомцев. Любимцы иногда сопровождают их во время купания в реках и озерах. Сколько по времени собакам можно плавать в таких водоемах и есть ли особенности, связанные с породой, рассказал РБК Life президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.