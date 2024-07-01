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Эксперт объяснил, когда собакам нельзя плавать в озере и реке

Собакам с короткими лапами физически сложнее держаться на плаву.

Источник: Legion-Media

Сезон отпусков в разгаре. Нередко путешественники берут с собой на отдых питомцев. Любимцы иногда сопровождают их во время купания в реках и озерах. Сколько по времени собакам можно плавать в таких водоемах и есть ли особенности, связанные с породой, рассказал РБК Life президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Некоторые собаки плавают лучше, чем другие. Например, отлично чувствуют себя на воде лабрадоры, ньюфаундлеры, ирландские сеттеры, а вот некоторым питомцам будет сложнее плавать. Например, собакам с короткими лапами физически сложнее держаться на плаву. Учитывайте этот факт, прежде чем отпускать питомца поплавать», — говорит глава РКФ.

При температуре воды менее 20 градусов не стоит отпускать питомца плавать.

По словам Владимира Голубева, оптимальное время нахождения в воде, температура которой выше 20 градусов, не больше 20−25 минут.

«Даже довольно крупный и активный пес может переохладиться. Если вам кажется, что вода достаточно теплая, из-за долгого пребывания в ней температура тела собаки может начать падать. Кроме того, есть риск получить тепловой удар, если питомец слишком долго находится на открытом солнце», — объясняет глава РКФ.

К тому же нужно учитывать качество воды. Если в реке или озере есть патогены, то существует риск заразиться инфекцией. При этом чем больше питомец будет находиться в воде, тем больше вероятность заражения.

Ранее в беседе с РБК Life Владимир Голубев напомнил, что, перед тем как отправиться отдыхать на пляж, нужно изучить соответствующие правила конкретного региона и страны. Так, в России с 1 января 2021 года не разрешается приходить на пляж с животными, исключение — собаки-поводыри.

Симптомами теплового удара у собак могут быть усиленная одышка, отсутствие аппетита, затуманенный взгляд, пена вокруг пасти, покраснения видимых слизистых оболочек и языка, кожи, носа, подушечек лап, обеспокоенность и вялость, нарушение координации. Необходимо немедленно обратиться к ветеринару.