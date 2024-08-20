Эксперт объяснил, как ввод биометрии в Турции отразится на туристах

В разговоре с NEWS.ru эксперт сообщил, что их это не коснется. Дмитрий Горин предположил, что мера коснется людей, которые летят для миграции или для работы. Сложностей для туристов не ожидается.
«В данный момент никаких изменений нет», — подчеркнул Дмитрий Горин.
Он также сообщил, что сбор биометрических данных будет вводить постепенно. Также эксперт рассказал, что они собираются во многих странах мира, поэтому трудности с этим вряд ли возникнут.
«На туристах это никак не отражается», — подчеркнул Дмитрий Горин.
Ранее российские банки нарастили сбор биометрических данных. Стоит ли доверять их организациям, ранее рассказали эксперты.
Айгуль Сабитова