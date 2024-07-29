Эксперт объяснил, как предотвратить проблемы с кровообращением

Проблемы с кровообращением могут возникать по разным причинам. Сюда относятся факторы окружающей среды и генетика. Одна из главных причин — атеросклероз, который заключается в накоплении холестерина и жиров на стенках артерий, что приводит к их сужению. Такое часто встречается у курильщиков и людей с диабетом. Другие заболевания (гипертония, воспалительные процессы или наличие тромбов) тоже могут нарушать кровообращение.