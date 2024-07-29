Эксперт объяснил, как предотвратить проблемы с кровообращением

Покалывание, судороги и боль в конечностях могут предупреждать о проблемах с кровообращением. Нужно обращать внимание на такие признаки, поскольку их игнорирование может ухудшить состояние здоровья. Доктор Винадхари Ванг, доцент семейной и общественной медицины в медицинском колледже Бейлора (США), подробно рассказал о первых признаках появления проблем с кровообращением и о возможных методах лечения.
Он сообщил, что организм стремится поддерживать кровоток к жизненно важным органам. В связи с этим первые признаки проблем с кровообращением часто появляются в конечностях. Кровь переносит кислород и питательные вещества к тканям и удаляет отходы, потому любое нарушение кровотока может оказать негативное воздействие на эту важную функцию.
Проблемы с кровообращением могут возникать по разным причинам. Сюда относятся факторы окружающей среды и генетика. Одна из главных причин — атеросклероз, который заключается в накоплении холестерина и жиров на стенках артерий, что приводит к их сужению. Такое часто встречается у курильщиков и людей с диабетом. Другие заболевания (гипертония, воспалительные процессы или наличие тромбов) тоже могут нарушать кровообращение.
Специалист подчеркнул, что ранние признаки плохого кровообращения могут быть трудноуловимыми. Это могут быть боль в ногах, бедрах, икроножных мышцах и ягодицах после ходьбы, которая исчезает при отдыхе. На проблемы с кровообращением также могут указывать медленно заживающие раны и изменение цвета кожи.
Уменьшить боль, связанную с плохим кровообращением, можно разными способами. Однако, по словам доктора Ванга, очень важно изменить образ жизни — отказаться от курения, помнить про регулярные физические нагрузки, прием препаратов для снижения холестерина, а также поддерживать нормальный вес. В более серьезных случаях могут потребоваться медикаментозное лечение или хирургические вмешательства.
Поддерживать оптимальное кровообращение помогает гемоглобин. Повысить его содержание в крови можно с помощью специальных продуктов.
Айгуль Сабитова