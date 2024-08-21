Эксперт объяснил, как оплачивать счета по квартире без жильцов

Он пояснил, что есть коммунальные услуги, а есть жилищные. «Есть 307-ое постановление об оказании коммунальных услуг, а есть 308 — о жилищных услугах. Первые начисляются либо на количество жильцов, либо по счетчикам, либо по потребляемой площади. Жилищные услуги — капремонт, услуги управляющей компании — ложатся на собственника», — рассказал адвокат.
Роман Петров подчеркнул, что если у владельца квартиры, в которой никто не живет, есть счетчик, то у него практически не будет коммунальных услуг: мусор вывозиться не будет, газ, вода, электричество потребляться тоже не будут. Собственник будет оплачивать только жилищные услуги и какую-то долю общедомовых расходов (например, освещение подъездов, плата за камеры видеонаблюдения). Эксперт отметил, что при наличии счетчиков на входе в дом и у каждого жильца трудностей не возникнет. Тогда можно будет спокойно рассчитать общедомовые расходы и по каждой квартире.
Также проблем поможет избежать правильный учет. Так, нужно своевременно подавать показания счетчиков, сообщать о количестве жильцов, о периодах выезда (если человек выезжает куда-то на отдых или в другое место — можно взять справку, и ему снимут начисления и сделают перерасчет).
«На самом деле у нас не прозрачная схема (начисления платежей — прим. ред.), нет контроля, понятных людям правил. Их надо устанавливать. Однако там, где работают нормальные управляющие компании, там все хорошо, особенно по новым домам», — сказал Роман Петров.
Напомним, уже в августе россияне получат платежки за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанные по повышенным тарифам. Они выросли в июле.