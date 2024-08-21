Эксперт объяснил, как оплачивать счета по квартире без жильцов

Роман Петров подчеркнул, что если у владельца квартиры, в которой никто не живет, есть счетчик, то у него практически не будет коммунальных услуг: мусор вывозиться не будет, газ, вода, электричество потребляться тоже не будут. Собственник будет оплачивать только жилищные услуги и какую-то долю общедомовых расходов (например, освещение подъездов, плата за камеры видеонаблюдения). Эксперт отметил, что при наличии счетчиков на входе в дом и у каждого жильца трудностей не возникнет. Тогда можно будет спокойно рассчитать общедомовые расходы и по каждой квартире.