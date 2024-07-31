Эксперт объяснил, как ограничение сверхурочных часов скажется на найме

Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму. Предполагается, что работникам с ненормированным графиком будут также предоставлять дополнительные дни отпуска пропорционально количеству переработок. О значении этого документа в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
Он отметил, что сейчас в России часто переработки являются неофициальными. Иными словами, если сотрудник задерживается на работе или выходит в свой выходной, это не отражается специальным приказом, и сотрудник может не получить дополнительную выплату.
По словам Ильгиза Валинурова, принципиально это не скажется на ситуации с наймом и увольнением. Государство хочет увеличить налогооблагаемую базу, поскольку налог на заработную плату достаточно высокий. Даже если компании начнут выплачивать белую заработную плату и оформлять все переработки сотрудников, то это доход в бюджет государства, отметил эксперт.
Также он рассказал, что сейчас на рынке труда принципиально мало что изменилось. По его словам, работодатели и соискатели достаточно быстро приспосабливаются к новым условиям. Безработица при этом низкая, и кризиса нет.
«Работодатели вынуждены повышать уровень заработной платы. Это нормально, ведь Россия сейчас и так находится в пятерке мировых лидеров по паритету покупательской способности», — добавил консультант.
Добавим, излишнее погружение в рабочий процесс становится ловушкой для современных людей. Интересно, что руководители и сами не рады такой особенности подчиненных. Кому свойственно гореть на работе и от каких проблем люди прячутся в офисах, ранее рассказали эксперты.
Айгуль Сабитова