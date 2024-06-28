Эксперт объяснил, есть ли смысл подолгу стоять в «планке»

Многие слышали про такое упражнение, как «планка». Оно выполняется из начальной позиции отжиманий (упор лежа), локти при этом должны быть согнуты под прямым углом и находиться на одной линии с плечами. Тело нужно выпрямить, нельзя прогибать поясницу или поднимать таз. «Планку» считают очень полезной, при этом люди, которые тренируются, зачастую спорят, сколько в ней надо стоять и есть ли смысл делать это подолгу. Так сколько же времени нужно выполнять это упражнение? Об этом в беседе с ВФокусе Mail.ru рассказал Теймураз Апполонов, практикующий фитнес-тренер и нутрициолог.