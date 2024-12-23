Эксперт объяснил, чем опасны неконтролируемые покупки перед праздниками

Крис Миден, гипнотерапевт и психолог, объяснил, почему неконтролируемые покупки перед праздниками могут стать проблемой, а заодно рассказал изданию New York Post, как взять под контроль свои траты.
Специалист уверяет, что «покупки не по средствам» и опустошение кредитных карточек перед грядущими праздниками — это верные способы понять, что ваши траты «вышли из-под контроля». Очевидно, что в случае превышения установленного бюджета в последующие месяцы семья будет испытывать серьезные финансовые трудности.
Помимо прочего, Миден подчеркивает, что неконтролируемые траты также связаны и с психологическими проблемами. Дело в том, что во время праздничной суматохи люди зачастую ощущают необходимость совершать покупки, чтобы снять стресс, беспокойство, грусть или печаль. Однако после очередного списания с карточки, вместо облегчения приходят лишь вина и новый долг по кредитке.
Чтобы избежать задолженностей и неприятных чувств, эксперт поделился несколькими советами. Во-первых, перед покупками нужно определить реальный бюджет, за рамки которого нельзя будет выходить.
Составление бюджета важно для осознанных трат, поскольку это даст вам четкое представление о том, что вы действительно можете себе позволить.
Во-вторых, не стоит пытаться заглушить плохое настроение и тревожность спонтанными покупками. Миден уверяет, что дофамин и серотонин играют большую роль при совершении покупок, однако несколько минут отличного самочувствия и восторга от покупки не стоят приобретенного чувства вины из-за чрезмерных трат.
Наконец, в-третьих, эксперт советует очень впечатлительным личностям ограничить походы по магазинам и потребление онлайн-контента на время праздников, чтобы не стать жертвой маркетинга и яркой рекламы.
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