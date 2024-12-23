Эксперт объяснил, чем опасны неконтролируемые покупки перед праздниками

Помимо прочего, Миден подчеркивает, что неконтролируемые траты также связаны и с психологическими проблемами. Дело в том, что во время праздничной суматохи люди зачастую ощущают необходимость совершать покупки, чтобы снять стресс, беспокойство, грусть или печаль. Однако после очередного списания с карточки, вместо облегчения приходят лишь вина и новый долг по кредитке.