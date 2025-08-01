Видео: эксперт объяснил, чего больше всего боится Трамп

«Особенно интересно это анализировать на фоне результатов прошедшего саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, когда Трамп и его команда истерично начали угрожать пошлинами. Хотя чего они боялись больше всего и о чем часто говорит президент Бразилии Лула да Силва — это дедолларизация. Этот термин пока во многом виртуальный, но он уже стал трендом. И переход к различным альтернативным сценариям во взаимных расчетах как в национальных валютах, так и создание цифровых решений, в том числе по линии Нового банка развития БРИКС, это тоже элемент противостояния США», — считает Александр Степанов.
По словам эксперта, дедолларизация — это настолько болезненный для Вашингтона вопрос, что не стоит исключать развязывания Штатами региональных конфликтов ради подавления несогласных. Но в то же время немалое число стран уже встали на путь отказа от американской валюты.
«Доллар — это, по сути, воздух, которым продолжают торговать. Это де-факто валюта, которая ничем не обеспечена, кроме силы. Доллар — это авианосные ударные группы, базы ВВС и технологические тренды, которые будут диктоваться отдельным странам», — пояснил он.
Степанов добавил, что при нынешних реалиях дедолларизация напрямую сопряжена с технологическим суверенитетом и возможностью обеспечить собственную национальную безопасность.
Напомним, что дедолларизация стала одной из ключевых тем саммита БРИКС, проходившего в Бразилии