Видео: эксперт объяснил, чего больше всего боится Трамп

«Особенно интересно это анализировать на фоне результатов прошедшего саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, когда Трамп и его команда истерично начали угрожать пошлинами. Хотя чего они боялись больше всего и о чем часто говорит президент Бразилии Лула да Силва — это дедолларизация. Этот термин пока во многом виртуальный, но он уже стал трендом. И переход к различным альтернативным сценариям во взаимных расчетах как в национальных валютах, так и создание цифровых решений, в том числе по линии Нового банка развития БРИКС, это тоже элемент противостояния США», — считает Александр Степанов.