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Видео: эксперт объяснил, чего больше всего боится Трамп

США в лице президента страны Дональда Трампа и его администрации крайне обеспокоены стремлением отдельных стран отказаться от доллара во взаиморасчетах. Об этом в видеоинтервью ВФокусе Mail рассказал военный эксперт Александр Степанов.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

«Особенно интересно это анализировать на фоне результатов прошедшего саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, когда Трамп и его команда истерично начали угрожать пошлинами. Хотя чего они боялись больше всего и о чем часто говорит президент Бразилии Лула да Силва — это дедолларизация. Этот термин пока во многом виртуальный, но он уже стал трендом. И переход к различным альтернативным сценариям во взаимных расчетах как в национальных валютах, так и создание цифровых решений, в том числе по линии Нового банка развития БРИКС, это тоже элемент противостояния США», — считает Александр Степанов.

По словам эксперта, дедолларизация — это настолько болезненный для Вашингтона вопрос, что не стоит исключать развязывания Штатами региональных конфликтов ради подавления несогласных. Но в то же время немалое число стран уже встали на путь отказа от американской валюты.

«Доллар — это, по сути, воздух, которым продолжают торговать. Это де-факто валюта, которая ничем не обеспечена, кроме силы. Доллар — это авианосные ударные группы, базы ВВС и технологические тренды, которые будут диктоваться отдельным странам», — пояснил он.

Степанов добавил, что при нынешних реалиях дедолларизация напрямую сопряжена с технологическим суверенитетом и возможностью обеспечить собственную национальную безопасность.

Напомним, что дедолларизация стала одной из ключевых тем саммита БРИКС, проходившего в Бразилии 6—7 июля. Как писало Politico со ссылкой на источники, именно стремление к снижению зависимости от доллара вызвало наибольшее раздражение у Трампа по итогам саммита БРИКС.