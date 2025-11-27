Эксперт: обвинит ли Франция Россию в ограблении Лувра из-за «мужчин со славянским акцентом»

Один из грабителей — 35-летний уроженец Алжира Айед Г. — заявил, что он действительно похитил драгоценности из музея, а сумку с ними у него забрали сообщники, которые ждали на улице. По словам подозреваемого, его завербовал человек за день до ограбления. При этом он не знает его — знаком только под псевдонимом.