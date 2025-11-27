Эксперт: обвинит ли Франция Россию в ограблении Лувра из-за «мужчин со славянским акцентом»

Ограбившие Лувр мужчины жили в парижском пригороде Обервилье и имели незначительное криминальное прошлое, они совершали преступление «по заказу». Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на показания задержанных.
Один из грабителей — 35-летний уроженец Алжира Айед Г. — заявил, что он действительно похитил драгоценности из музея, а сумку с ними у него забрали сообщники, которые ждали на улице. По словам подозреваемого, его завербовал человек за день до ограбления. При этом он не знает его — знаком только под псевдонимом.
Другой проникший в Лувр мужчина — 30-летний Абдулай Н. — сообщил, что даже не знал, что грабит музей. Он уточнил, что за несколько дней до совершения преступления двое мужчин «со славянским акцентом» предложили ему контракт на обычное ограбление. За это они обещали ему денежное вознаграждение в размере 15 тысяч евро.
По информации Le Parisien, к показаниям задержанных силовики относятся с осторожностью. При этом они не исключают, что в итоге расследование может привести к «спонсорам за рубежом».
Вынесли украшения на 88 млн евро
Ограбление Лувра произошло 19 октября. По версии следствия, в нем участвовали четыре человека. Они проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей.
По данным прокуратуры, были украдены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении. Общая стоимость похищенного оценивается в 88 млн евро.
При этом недалеко от музея в день ограбления обнаружили корону императрицы Евгении, которая оказалась сломанной.
26 октября силовики задержали двоих подозреваемых, 30 октября — еще одного. Последнего предполагаемого участника преступления поймали 25 ноября. Однако драгоценности, которые были похищены, еще не найдены.
Могут обвинить Россию
Политолог Борис Межуев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что французские власти могут воспользоваться данным преступлением, чтобы в итоге обвинить Россию в причастности к ограблению.
«Это сейчас происходит в мире. Те же взрывы на железнодорожном полотне в Польше относят к России. Конечно, ожидаемо, что обвинят Москву, но в данном случае это выглядит слишком», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что реально предъявить обвинения России будет очень сложно, поскольку еще нужно будет доказать причастность российских граждан.
«Существуют же и другие славянские государства. К примеру, это могут быть те же сербы, болгары и так далее. Поэтому “славянский акцент” ничего вообще не значит. Этот подозреваемый смог так четко отделить его от остальных, видимо, он имеет серьезную филологическую базу. Честно говоря, это выглядит смешно», — добавил политолог.
Украинский криминалитет
По словам Дудчака, причастны к ограблению могут быть украинские граждане. По крайней мере, это первое, что приходит, когда слышишь «славянский акцент», сообщил политолог.
«Известно, что среди украинских беженцев есть значительное число тех, кто каким-либо образом причастен к преступному сообществу. Первое, что приходит на ум, — это Украина. При этом не само государство, а какая-нибудь украинская мафия», — подчеркнул эксперт.
Обвинения будут и дальше
Политолог также добавил, что со стороны европейских государств обвинения России в каких бы то ни было преступлениях, которые происходят на территориях Европы, будут еще продолжаться, пока «идет горячая фаза украинского конфликта».
«Как только она станет холодной — это будет реже, но все же останется. То есть отношение между нашими цивилизациями достигло такой степени отчужденности, что едва ли оно выправится в ближайшее время в лучшую сторону. Думаю, лет 10−20 потребуется для этого», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.