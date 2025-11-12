Эксперт о попытке угона МиГ-31: Киев надеялся заполучить самолет, ракету или хотя бы предателя

В новом выпуске ведущие обсудили новость о предотвращении угона истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По данным ФСБ, украинские спецслужбы при поддержке кураторов из Британии пытались подкупить командира экипажа, а затем штурмана, чтобы угнать военный самолет и направить его на авиабазу НАТО, расположенную в Румынии. При этом отмечается, что вознаграждение за самолет с ракетой было больше, чем за простой самолет.
FighterBomber объяснил, действительно ли организаторам диверсии была нужна ракета. По мнению блогера, один из представителей спецслужб просто смог выйти на связь с российским военным.
«Здесь больше вопрос, во что мы верим. В то, что одним МиГ-31 надо было напасть на Европу — и это прокатило бы для европейской общественности. Английской, Ми-6 и так далее… что Россия нападает на Румынию. Я думаю, что дело было не в бобине — там все гораздо проще. Скорее всего, просто получилось выйти на связь с одним из наших военнослужащих у представителей спецслужб. Очень сомневаюсь, что представитель СМИ начинает махать пресс-картой, рассказывать и вербовать нашего военнослужащего, пытаясь всучить деньги и посадить на статью о госизмене. Никто так это делать не будет. Я вам, если хотите, сейчас нафигачу пресс-карту Bellingcat* и скажу, что я их сотрудник. Прокатит?» — отметил FighterBomber.
Эксперт также выразил сомнение, что появление МиГ-31 над страной НАТО означало бы старт третьей мировой войны. FighterBomber рассказал, что недавно на этой территории кружило не один, а три российских самолета.
«У нас три самолета совершенно недавно с вооружением взлетело над одной из стран НАТО. Летали там 12 минут, по их данным. Рядом с ними летали истребители испанские. И все сказали: “Ну, ничего страшного”. А здесь один носитель “Кинжала” взлетит над территорией Румынии и это будет третья мировая война? Хотели ли они получить “Кинжал”? Так точно», — продолжил он.
Эксперт считает, что спецслужбы рассматривали несколько возможных вариантов.
«Здесь вопрос в том, что, конечно же, был шанс — раз уж с ними начали военнослужащие разговаривать. Был шанс либо поиметь и самолет, и ракету, и двух членов экипажа, либо получить только самолет, только ракету, либо 1−2 предателей. Один малюсенький шанс был на это, и они им пытались воспользоваться. Военнослужащие проявили бдительность и доложили в разведку ближестоящую о том, что им звонит какой-то Bellingcat*», — рассказал FighterBomber в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.
* Объявлена в РФ иноагентом.