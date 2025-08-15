Эксперт о переговорах РФ и США: непредсказуемого Трампа не будет

«Путин невозмутимый. Его не выведешь из себя. Был такой случай. Мы однажды приехали на какое-то предприятие, был Сильвио Берлускони. Путин стал о нем хорошие слова говорить, тот взял, достал платочек и стал его обмахивать, как будто от пыли. Путин был невозмутим абсолютно — он никак не отреагировал. Трамп это знает. Я не думаю, что он будет какие-то непредсказуемые вещи себе позволять. Все-таки это Путин. Он его уже изучил. О взаимном уважении можно и нужно говорить, потому что Путин об этом говорил. Он говорил, что это мужественный человек, вспоминал покушения на него — три покушения было. И Трамп это ценит. Зюганов говорил, что Трамп слышал о Ленинградской блокаде. Многие ждут каких-то сюжетов, непредсказуемости — нет, ничего этого не будет. Вот посмотрите», — рассказал Гамов.