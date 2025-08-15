Эксперт о переговорах РФ и США: непредсказуемого Трампа не будет

В студии ведущие продолжили обсуждение саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Александр Гамов объяснил, почему президент США так хочет добиться мира.
«У него перестройка. У него сейчас мечта главная — это остановить все войны, все конфликты. Он привык выполнять свои обещания. Надо понимать, что он прежде всего бизнесмен, шоумен», — пояснил Гамов.
Эксперт выразил мнение, что в ходе переговоров вряд ли произойдут какие-то непредсказуемые вещи, которые многие предсказывают из-за непостоянства заявлений Дональда Трампа. По словам Гамова, президент США знает, что Владимир Путин на это не отреагирует.
«Путин невозмутимый. Его не выведешь из себя. Был такой случай. Мы однажды приехали на какое-то предприятие, был Сильвио Берлускони. Путин стал о нем хорошие слова говорить, тот взял, достал платочек и стал его обмахивать, как будто от пыли. Путин был невозмутим абсолютно — он никак не отреагировал. Трамп это знает. Я не думаю, что он будет какие-то непредсказуемые вещи себе позволять. Все-таки это Путин. Он его уже изучил. О взаимном уважении можно и нужно говорить, потому что Путин об этом говорил. Он говорил, что это мужественный человек, вспоминал покушения на него — три покушения было. И Трамп это ценит. Зюганов говорил, что Трамп слышал о Ленинградской блокаде. Многие ждут каких-то сюжетов, непредсказуемости — нет, ничего этого не будет. Вот посмотрите», — рассказал Гамов.
Политический обозреватель также отметил, что Трамп несколько раз бывал в Москве.
«По моим прикидкам он был у нас раз 7−8. Мало кто знает об этом, он много раз был в Москве. Есть известные кадры, его принимал ныне советник мэра Москвы Владимир Ресин. И он мне рассказывал, что Трамп, когда приехал, у него были виды на Манежную площадь. Он какую-то свою первую сделку хотел реализовать именно здесь. Что-то у него не получилось», — указал эксперт.
При этом Гамов опроверг, что у Дональда Трампа есть какие-либо связи с Москвой.
«Он воспринимает Россию и Москву, конечно, как политик. Вот этот термин “сделка”, он в общем-то для нас не очень привычен», — отметил он.
По словам Гамова, команда российской стороны хорошо подготовлена к переговорам.
«Если говорить о нынешнем визите, работа кипит все время начиная с 6-го числа. В принципе у Владимира Путина такая команда, что она готова всегда. У меня такое ощущение: если бы сказали, что нужно лететь не через пять дней, а через два, все равно команда была бы готова <…> Мне как-то посчастливилось лететь на президентском самолете. Наш президент независимо от того, куда он прилетит и куда он прилетел, он всегда живет по московскому времени. Понятно, что там время сдвигается и организму человеческому нужно время засыпать, он работает», — добавил он в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.