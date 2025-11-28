Эксперт о деле Миндича: Ермак дал команду закрыть пять детективов НАБУ

«Пока еще он не собирается использовать жесткие меры. Что ему мешает сейчас закрыть господина Ермака? Ничего. Потому что Ермак — на пленках это есть — дает команду главе СБУ, федеральному прокурору, судье закрыть пять детективов НАБУ, которые ведут дело Миндича. Но Ермак ни по каким законам не имеет права давать генпрокурору, тем более такой теме, как закрыть каких-то детективов. Но детективы сидят уже полгода в тюрьме по лживому обвинению, такому, как где-то коноплю подбросили. Достаточное основание, чтобы закрыть господина Ермака. Если бы это случилось — от Трампа это на сто процентов зависит, это его структура, НАБУ, — то Зеленский, естественно, был бы готов подписать всё что угодно», — отметил Азаров.