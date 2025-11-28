Эксперт о деле Миндича: Ермак дал команду закрыть пять детективов НАБУ

В новом выпуске ведущие продолжили тему подготовки мирного соглашения по украинскому вопросу. Николай Азаров напомнил, что полномочия Владимира Зеленского истекли еще в 2024 году, в этой связи Верховная рада, местные советы, мэры и губернаторы нелегитимны. Эксперт ответил на вопрос, могут ли американцы заставить Украину провести выборы.
«Американцы могут все. Пока, правда, я не видел таких серьезных желаний и серьезной воли. На нашем примере 2014 года американцы совершили государственный переворот. Что могут американцы — мы это ощутили на себе. Пока еще они сделали предупредительный выстрел по этой банде — так называемое расследование выявило многослойную организованную структуру коррупционную во главе с президентом и его главой администрации», — заявил он.
По словам Азарова, Трамп пока не собирается применять жесткие меры, чтобы продавить Украину. При этом у него нет препятствий, чтобы закрыть господина Ермака, потому что на аудиозаписях (пленках) есть доказательства против него.
«Пока еще он не собирается использовать жесткие меры. Что ему мешает сейчас закрыть господина Ермака? Ничего. Потому что Ермак — на пленках это есть — дает команду главе СБУ, федеральному прокурору, судье закрыть пять детективов НАБУ, которые ведут дело Миндича. Но Ермак ни по каким законам не имеет права давать генпрокурору, тем более такой теме, как закрыть каких-то детективов. Но детективы сидят уже полгода в тюрьме по лживому обвинению, такому, как где-то коноплю подбросили. Достаточное основание, чтобы закрыть господина Ермака. Если бы это случилось — от Трампа это на сто процентов зависит, это его структура, НАБУ, — то Зеленский, естественно, был бы готов подписать всё что угодно», — отметил Азаров.
Эксперт указал на то, что крайне важно, с кем будет подписано мирное соглашение по Украине. По его словам, необходимо восстановить власть в Киеве.
«Что с этой подписью будет делать господин Трамп? Дальше надо всем государственным процедурам ратифицировать. А кто будет ратифицировать это соглашение? На мой взгляд, российской стороне нужно задать единственный вопрос Трампу: “С кем ты, господин Трамп, собираешься подписывать эти соглашения?” Каким образом будет меняться режим, выйдут на свободу политические заключенные, более 10 тысяч, каким образом будут восстановлены институционные нормы. Если в Киеве восстановить нормальную власть, которая будет пользоваться доверием, будет легитимной, тогда можно вести разговоры о мирном соглашении», — добавил Азаров в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.