Эксперт: что пообещают Зеленскому лидеры ЕС после встречи с Уиткоффом

«Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе визита глава государства оставил запись в гостевой книге», — говорится в публикации Telegram украинского телеканала «Новости.live».
Сам Зеленский сообщил в соцсетях, что поблагодарил Штайнмайера за лидерство Германии в помощи украинцам и проинформировал его о переговорах с американской делегацией.
Также у главы киевского режима планируется встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Кроме того, он намерен провести переговоры с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Главная поддерживающая сила Киева
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Германия для Украины играет роль главной поддерживающей стороны после того, как администрация президента США Дональда Трампа взяла курс на завершение украинского конфликта дипломатическим путем. Он отметил, что в этих условиях Берлин не смог и не может до сих пор перестроиться вслед за Вашингтоном на новую позицию в отношении Украины.
«Все, что сейчас удается сделать немецкому руководству — это выступать либо в качестве спойлера переговорного процесса, либо пытаться поддерживать максимальные требования Киева, а также конкретные положения, за которые выступает украинское руководство в отношении членства НАТО, территориальных вопросов и прочего. Кроме того, Берлин дополнительно выступает в качестве гаранта символической поддержки на нынешнем этапе переговорного процесса. Мерц, сопровождая Зеленского, показывает свою заинтересованность в том, чтобы переговоры проходили в благоприятном для Киева ключе», — напомнил собеседник издания.
Политолог добавил, что на это также указывает и место проведения этих встреч — Берлин. Он уточнил, что европейские лидеры, в том числе и Мерц, будут пытаться в очередной раз трансформировать процесс переговоров в благоприятную сторону для Украины.
О чем хочет договориться
Соколов сообщил, что базовый вопрос, о котором Зеленский хочет договориться с представителями Европейского союза — гарантии безопасности Украине по образцу 5 статьи Устава НАТО.
Он уточнил, что в СМИ есть утечки информации, говорящие о том, что американская сторона готова компенсировать гарантии безопасности, которые предоставляются внутри НАТО, с учетом того, что для Украины перспективы вступления в альянс закрываются. Глава киевского режима хочет от европейцев, чтобы они также поддержали эти гарантии.
«Также Зеленский ожидает разнообразных мер поддержки по всему комплексу возможных вопросов — продолжение военной и финансовой помощи, вопрос о конфискации замороженных российских активов. То есть это все меры, которые позволили бы дальше Зеленскому, если не продолжать боевые действия, то хотя бы поддерживать социально-экономический функционал Украины», — отметил эксперт.
Заморозка конфликта
Политолог подчеркнул, что европейские лидеры заинтересованы в продолжении конфликта, однако реальность на линии боевого соприкосновения говорит о том, что подобный сценарий будет означать дальнейшее истощение ВСУ, проблемы в тылу, связанные с российскими ударами по энергообъектам.
«Можно наблюдать, как осторожно трансформируется риторика европейских руководителей, в том числе немецких. Некоторое время назад глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявлял о том, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки. Еще несколько недель назад он не мог такого произнести. Но надо понимать, что эти разговоры носят кулуарный характер. Однако очевидно, что максималистские требования, которые до этого выдвигала украинская сторона, не могут найти полной поддержки даже среди самых, казалось бы, последовательных сторонников Киева», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.