Эксперт: что пообещают Зеленскому лидеры ЕС после встречи с Уиткоффом

«Можно наблюдать, как осторожно трансформируется риторика европейских руководителей, в том числе немецких. Некоторое время назад глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявлял о том, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки. Еще несколько недель назад он не мог такого произнести. Но надо понимать, что эти разговоры носят кулуарный характер. Однако очевидно, что максималистские требования, которые до этого выдвигала украинская сторона, не могут найти полной поддержки даже среди самых, казалось бы, последовательных сторонников Киева», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.