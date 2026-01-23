Эксперт: о чем на самом деле мечтает Польша, строя свой «Пентагон»

«Им кажется, что вот это подражание Соединенным Штатам — это самоутверждение. Они не лебезят, они позиционируют себя как новую главную силу. В их понимании, Германия, Франция и Британия больше не справляются с ролью основных европейских союзников США. И теперь Польша предъявляет себя Вашингтону именно как единственного по-настоящему великого партнера на континенте», — подчеркнул Светов.