Эксперт: о чем на самом деле мечтает Польша, строя свой «Пентагон»

Проект «восьмиугольник»
Польша вынесла на парламентское обсуждение масштабный национальный проект — возведение собственного аналога американского Пентагона. Инициатива под названием «Главная квартира Республики Польша», предложенная политическим объединением «Обновление Республики Польша», предполагает строительство гигантского командного комплекса в форме восьмиугольника, где каждая сторона будет отведена под отдельное ведомство для обеспечения их оперативного взаимодействия в условиях кризиса или войны.
В структуру комплекса войдут штаб-квартира Министерства национальной обороны с центром управления инфраструктурой и противодействия дезинформации, Генеральный штаб вооруженных сил для координации операций и связи с НАТО, центр спутниковых операций, а также масштабные подземные сооружения: противоатомные убежища, полевой госпиталь, транспортные тоннели и приюты на 30 тысяч жителей Варшавы, а также посадочная площадка для тяжелых вертолетов.
Как заявили авторы проекта, строительство «польского Пентагона» — это «задача поколений», призванная интегрировать все командные структуры и передовые технологии в одном месте. Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш признал «необходимость» такого центра, но указал на проблему с земельными участками в выбранном районе Окенце под Варшавой.
Ранее Радослав Сикорский также говорил в прошлом о «польском Пентагоне». Нынешний министр иностранных дел Польши вернулся к идее строительства такого объекта еще будучи министром национальной обороны в 2006 году.
«Любимая жена Пентагона»
Военный эксперт Юрий Светов считает, что за планами Варшавы по строительству собственного «Пентагона» стоит не только стратегический расчет, но и глубоко символический месседж. По его мнению, это продолжение исторической линии поведения, направленной на достижение особого статуса.
Польша хочет быть любимой женой Пентагона, вернее, США. Она постоянно подчеркивает, что более верного союзника, у США сейчас нет. Польша готова на все, на любые затраты, потери, лишь бы американцы назначили ее главной женой, — заявил эксперт.
Он напомнил, что именно через польский логистический хаб в Жешуве идет основная часть западных вооружений на Украину. При этом сама Польша активно милитаризируется, стремясь создать крупнейшую армию в НАТО после США.
Польша покупает самолеты. Недавно вот выразили готовность купить у Южной Кореи бронетранспортеры. Они думают о том, как воевать, — пояснил Светов.
Эксперт полагает, что за видимым стремлением угодить Вашингтону скрывается более сложный мотив. Речь идет о попытке Варшавы утвердить себя в качестве нового регионального лидера, оттеснив традиционных западноевропейских тяжеловесов вроде Германии и Франции.
«Им кажется, что вот это подражание Соединенным Штатам — это самоутверждение. Они не лебезят, они позиционируют себя как новую главную силу. В их понимании, Германия, Франция и Британия больше не справляются с ролью основных европейских союзников США. И теперь Польша предъявляет себя Вашингтону именно как единственного по-настоящему великого партнера на континенте», — подчеркнул Светов.
Он провел историческую параллель, напомнив о польской мечте о гегемонии «от моря до моря» после Первой мировой войны и о сотрудничестве с нацистской Германией.
«Никаких уроков не извлечено. Поэтому Польша будет это делать дальше», — подытожил военный аналитик.