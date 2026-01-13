Эксперт Новик: США могут развернуть тактические ядерные ракеты в Гренландии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Поглощение Гренландии является важным геостратегическим шагом для Соединенных штатов Америки и позволит им в том числе развернуть на территории острова большие военные контингенты, включая тактические ядерные ракеты. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.
«Поглощение» крупнейшего в мире острова — важнейший геостратегический шаг для Штатов. Это позволит, во-первых, создать отличный плацдарм в будущей «битве за Арктику» и получить контроль над северной логистикой, во-вторых, развернуть там еще большие военные контингенты, включая даже тактические ядерные ракеты средней дальности", — сказал он.
По словам эксперта, Гренландия вошла в сферу политического дискурса администрации президента США Дональда Трампа еще во время первого его срока. Трамп неоднократно заявлял о планах ее включения в состав США, напомнил Новик.
«Но наибольшая активность началась после публичной презентации стратегии национальной безопасности страны, где было объявлено о возрождении доктрины Монро и установлении контроля над Западным полушарием», — пояснил он.
21 декабря Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.
13 марта 2025 года Трамп выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Глава Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.