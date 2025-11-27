Эксперт: что означает Стратегия национальной политики до 2036 года для русского народа

Впервые в истории национальной политики русской культуре отведена особая роль. Не менее половины всех этнокультурных мероприятий в стране должны быть посвящены именно ей. Русский язык объявлен не просто государственным, а стратегическим ресурсом, который нужно продвигать и внутри страны, и за ее пределами. Культурный код любви к Родине, уважения к старшим и заботы друг о друге становится обязательным элементом государственной идеологии.