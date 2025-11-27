Популярные темы
Эксперт: что означает Стратегия национальной политики до 2036 года для русского народа

Владимир Путин подписал новую Стратегию национальной политики до 2036 года — документ впервые официально объявляет Россию «государством-цивилизацией» с русским культурным ядром в своей основе. Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев рассказал ВФокусе Mail, почему сейчас — самый подходящий момент для строительства собственной идентичности.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Государство-цивилизация

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Структурно документ состоит из шести разделов и 61 пункта против 37 в прошлой версии документа от 2012 года.

В рамках обновленной стратегической парадигмы Россия называется самобытным государством-цивилизацией, получив юридически закрепленный статус. Подчеркивается, что многонациональный народ Российской Федерации объединен единым цивилизационным фундаментом — русской культурой, русским языком. Это становится системообразующем элементом, без которого невозможно сохранение исторической преемственности и территориальной целостности Российского государства.

Впервые в истории национальной политики русской культуре отведена особая роль. Не менее половины всех этнокультурных мероприятий в стране должны быть посвящены именно ей. Русский язык объявлен не просто государственным, а стратегическим ресурсом, который нужно продвигать и внутри страны, и за ее пределами. Культурный код любви к Родине, уважения к старшим и заботы друг о друге становится обязательным элементом государственной идеологии.

Четкие KPI

В отличие от стратегии 2012 года, новый документ превратился в план с измеримыми показателями. К 2036 году 95% граждан должны в первую очередь ощущать себя россиянами, а не представителями своего этноса или региона. 85% обязаны позитивно оценивать межнациональные отношения. 90% не должны сталкиваться с дискриминацией по национальному или языковому признаку.

Стратегия открыто называет главные угрозы: русофобию, неонацизм, попытки фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой. Все они объявлены инструментами гибридной войны против России. Документ требует пресекать любые проявления национализма, сепаратизма и внешней ценностной экспансии через НКО и цифровые платформы. При этом борьба с русофобией будет вестись как внутри страны, так и на международной арене.

Особое внимание уделено интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Через единые образовательные стандарты, общую историческую память и традиционные ценности их жители должны стать неотъемлемой частью российского цивилизационного пространства. Для этого предусмотрены отдельные индикаторы и ускоренные программы.

Правительство в ближайшие месяцы должно представить детальный план реализации, а все субъекты РФ обязаны подстроить свои программы под новую стратегию. До 2036 года страна должна стать монолитной цивилизацией, где каждый гражданин ощущает себя прежде всего россиянином, а русский культурный код становится скрепой для всех народов огромной страны.

От глобализма к суверенитету

Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что «впервые в нормативном документе такого уровня, который утверждается президентом, появляется словосочетание “русский народ”».

Депутат отметил, что длительное время власть стеснялась употреблять слово «русский», и даже появление в Конституции формулировки «русский язык как язык государствообразующего народа» было сделано «как бы через некую формулу», с оговоркой.

«Последние несколько лет во власти шла невидимая борьба между глобализаторами — адептами западной идеологии, доминировавшей в России с 1990-х, и сторонниками национального суверенитета. Условно говоря, “суверенников” представляли в основном силовые структуры — ФСБ, Совет Безопасности, СК. Адепты же глобализма, напротив, концентрировались в экономическом блоке правительства. Эта борьба находила отражение и в сфере нормативных актов. Недавно принятая концепция миграционной политики показала, что сторонники суверенитета начали одолевать оппонентов», — сказал парламентарий.

Матвеев подчеркнул, что в условиях глобального противостояния с Западом государству крайне важно опереться на корни, одним из которых является государствообразующий русский народ. Депутат убежден, что «межнациональный мир в России держится исключительно на русском народе. Если русского народа не станет, то государство распадется, и первыми пострадавшими будут как раз малые народы России».

«В условиях общей неопределенности, в смутные времена, повышенных внешних угроз, государству крайне важно опереться на выработку собственной идентичности. В этом контексте обращение к русскому народу видится абсолютно логичным и своевременным», — подчеркнул депутат.

