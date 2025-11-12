Востоковед: для чего Пентагон хочет построить военную базу в Газе

Останин-Головня отмечает сложную позицию региональных игроков. Если Израиль, в принципе, согласен на такие условия, то арабским странам «это все не с руки», хотя многие из них также имеют военные отношения с Вашингтоном. Политолог полагает, что даже если проект не будет реализован на все 100%, он будет иметь определенный успех как имиджевая история.