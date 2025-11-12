Востоковед: для чего Пентагон хочет построить военную базу в Газе

Запрос Пентагона
Американские военные в обстановке строгой секретности готовят создание крупной военной базы в непосредственной близости от сектора Газа. Как выяснило издание Bloomberg, 31 октября Командование военно-морских систем снабжения ВМС США направило закрытый запрос проверенным подрядчикам на строительство временной автономной базы на 10 тысяч военнослужащих.
Согласно документам, объект должен располагаться недалеко от сектора Газа и включать полную инфраструктуру: системы энергоснабжения, водоснабжения, медицинскую клинику, защищенную связь и комплекс мер безопасности. Подрядчикам отведено всего три дня на ответ — до 3 ноября, что говорит о срочности проекта.
Особое внимание вызывает тот факт, что база создается по программе WEXMAC — той самой, что использовалась для строительства лагерей мигрантов в Техасе. Представитель CENTCOM Тим Хокинс утверждает, что объект предназначен «для международных сил стабилизации» без прямого участия американцев. При этом Белый дом уже попытался дистанцироваться от инициативы, назвав документ «случайным листом бумаги, утекшим в сеть».
Расширение американского влияния
«Идея призвана расширить военное присутствие и прямой контроль Соединенных Штатов над одним из ключевых региональных процессов, что укрепит позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. Выбор формата военной базы не случаен — он дает возможность непосредственно присутствовать и контролировать события на местах», — пояснил эксперт.
США нуждаются в международной поддержке для легитимации своих действий в рамках международного права, хотя во время предыдущего срока президентства Трамп принимал и односторонние решения — например, о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства.
Нынешний шаг демонстрирует стремление Вашингтона сохранить оперативный контроль над процессом урегулирования и не передавать его международным институтам, таким как ООН.
Останин-Головня отмечает сложную позицию региональных игроков. Если Израиль, в принципе, согласен на такие условия, то арабским странам «это все не с руки», хотя многие из них также имеют военные отношения с Вашингтоном. Политолог полагает, что даже если проект не будет реализован на все 100%, он будет иметь определенный успех как имиджевая история.
При этом создание базы несет существенные риски эскалации, так как американский контингент становится потенциальной мишенью для радикальных группировок, которые не ограничены ХАМАС.
«Для Израиля это решение может стать поводом для внутриполитической напряженности, так как оно ограничивает исключительное военное доминирование еврейского государства. Палестинцы же могут увидеть в этом как гарантию начала иностранных инвестиций, так и отказ от значительной доли политической самостоятельности. И далеко не все палестинские фракции готовы идти на этот шаг», — заключил политолог.