Эксперт: низкие зарплаты и перегрузки вызвали катастрофический недобор в МВД

Дефицит удвоился
По данным главы общественного совета при МВД Анатолия Кучерены, кадровый кризис в системе министерства приобретает угрожающие масштабы: если в 2022 году количество открытых вакансий составляло 90 тысяч, то к ноябрю 2025 года их число превысило 172 тысячи. Особенно критическая ситуация сложилась с участковыми. В отдельных регионах недобор достигает 66%. Системный характер проблемы подтверждается значительной нехваткой кадров во всех ключевых подразделениях: патрульно-постовая служба недоукомплектована на 31%, наркоконтроль — на 25%, уголовный розыск — на 24%, следственные подразделения — на 22%.
Ранее в этом году об этом говорил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании Совета Федерации. Тогда он оценил недобор в 150 тысяч сотрудников. Таким образом, за три года кадровая проблема усугубилась практически вдвое, причем негативная динамика продолжает нарастать, не показывая признаков улучшения.
Выгорание и перегрузки
В разговоре с ВФокусе Mail генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов напомнил, что проблемы копились давно, а теперь требуют безотлагательного системного решения.
Здесь много факторов. Прежде всего, личный состав сталкивается с чрезмерной нагрузкой из-за нехватки кадров и расширения обязанностей, что приводит к профессиональному выгоранию. Во-вторых, уровень денежного содержания остается крайне низким.
Хуже всего дела обстоят с участковыми, которые перегружены большим объемом несвойственной работы — различными бумагами и справками. Это часто не оставляет им времени на выполнение непосредственных обязанностей. По словам Ворожцова, ситуацию усугубляют демографические диспропорции. Из-за этого того, что в крупных городах целые районы новостроек с тысячами жителей имеют минимальное количество зарегистрированных граждан, это приводит к неадекватному распределению кадров.
Но самая большая проблема, по его мнению, это отношение общества к полиции.
«Многие сегодня вспоминают опыт министра внутренних дел СССР Николая Анисимовича Щелокова. Он начал с укрепления авторитета ведомства через целенаправленное формирование позитивного образа милиционера, — заключил эксперт. — К сожалению, современные полицейские сериалы, при всей их популярности, часто предлагают публике искаженную картину: значительная часть этих так называемых “реалистичных” проектов тиражирует негативные стереотипы о сотрудниках полиции. В то время как нам необходимо системно работать над созданием в общественном сознании объективного и уважительного отношения к людям в погонах».
Ворожцов отметил, что несмотря на все сложности, МВД России продолжает выполнять свои основные функции. Подтверждением этому служит раскрытие практически всех резонансных преступлений времен СССР и сохранение контроля над уровнем уличной преступности.