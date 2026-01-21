Эксперт Никулин назвал блефом заявление Трампа о секретном супероружии США

Заявление президента Дональда Трампа о наличии у США секретного оружия, о котором «никому не известно», является блефом, сказал aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«По моему мнению, Трамп просто блефует. Всем известно, он любит подобные заявления делать. Максимум, чем может обладать США, — экспериментальным образцом. В противном случае наша разведка хоть что-то знала про новое оружие. А раз молчит, скорее всего, и нет этого», — сказал Никулин.
Эксперт добавил, что блефовать лидер Соединенных Штатов может, пользуясь новостями из Венесуэлы, где при захвате американским спецназом президента Николаса Мадуро, как писали СМИ и сообщали многие специалисты, могло быть использовано инфразвуковое и ультразвуковое вооружение нового образца.
«Да, сейчас есть оружие, которое работает на новых физических принципах разного рода: ультразвук, инфразвук и другие. Такие установки использовались в США для разгона демонстрантов, и, видимо, американцы создали установку сравнительно небольшого размера, чтобы ее применять на поле боя», — подытожил Никулин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что еще предстоит услышать разъяснения о том, что имел в виду Трамп, заявляя об американском оружии, о котором никто не знает.
Напомним, ранее мужчина, который назвал себя бывшим охранником Мадуро, рассказал журналистам, что американские военнослужащие при операции по захвату президента республики Венесуэлы в Каракасе применили некое оружие, которое якобы вызывает мощную звуковую волну, провоцирующую носовое кровотечение и рвоту кровью.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru предположил, что при операции в Венесуэле могли использоваться беспилотники с генераторами инфразвука. Он не исключил, что американцам удалось совершить своего рода технологический прорыв и создать компактные и мобильные инфразвуковые установки для дронов, тогда как подобные генераторы обычно имеют достаточно большие размеры.