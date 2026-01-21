Эксперт Никулин назвал блефом заявление Трампа о секретном супероружии США

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru предположил, что при операции в Венесуэле могли использоваться беспилотники с генераторами инфразвука. Он не исключил, что американцам удалось совершить своего рода технологический прорыв и создать компактные и мобильные инфразвуковые установки для дронов, тогда как подобные генераторы обычно имеют достаточно большие размеры.