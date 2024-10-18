Эксперт назвала влияющие на работоспособность факторы

«Генетика влияет на различные аспекты работоспособности. Когнитивные способности, эмоциональная устойчивость, физическая выносливость — всё это частично объясняется наследственностью. Но гены лишь дают предрасположенность, а не гарантируют успех. Врожденные преимущества — не более чем стартовая позиция. Только постоянная работа над собой и умение решать задачи уровнем выше себя приводят к желаемому результату», — объяснила она.