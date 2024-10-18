Эксперт назвала влияющие на работоспособность факторы

«Генетика влияет на различные аспекты работоспособности. Когнитивные способности, эмоциональная устойчивость, физическая выносливость — всё это частично объясняется наследственностью. Но гены лишь дают предрасположенность, а не гарантируют успех. Врожденные преимущества — не более чем стартовая позиция. Только постоянная работа над собой и умение решать задачи уровнем выше себя приводят к желаемому результату», — объяснила она.
По ее словам, приобретенные навыки — фундамент успеха. Образование, профессиональная подготовка, практический опыт — основа, на которой строится карьера. Навыки, развиваемые на протяжении жизни, определяют способность адаптироваться, учиться и расти. Анализ ошибок помогает становиться лучше независимо от генетических задатков.
«Кроме профессиональных знаний, успех определяют софт-скиллы — коммуникабельность, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, умение работать в команде и лидерские качества. Софт-скиллы не передаются по наследству, их можно и нужно развивать», — уточнила Масштабная.
Она отметила, что люди с высоким эмоциональным интеллектом лучше справляются с конфликтами, управляют временем, адаптируются к изменениям и, как результат, становятся продуктивнее.
«Каждый человек обладает потенциалом, который раскрывается через работу над собой. Гены дают стартовые преимущества, навыки — помогают их развить, но только целеустремленность и постоянное саморазвитие приводят к настоящему успеху. Ваши достижения зависят от ваших усилий», — заключила Масштабная.
В декабре, согласно опросу «Работа.ру», почти треть россиян (32%) описали свой карьерный путь в 2023 году словом «выгорание». При этом «достижение» выбрали 27% респондентов, а «успех» — 22%. В топ-5 слов также вошли «переработка» — 19% и «обучение» — 18%.