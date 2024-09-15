Эксперт назвала три способа фальсификации меда

Она пояснила, что испытательная лаборатория часто проводит исследования как товарного меда, так и реализуемого на ярмарках. В зависимости от региона объем недоброкачественного меда может доходить до 60 процентов. При этом важно различать виды подделок.
Примерно половина случаев фальсификации приходится на информационную, когда дешевый мед выдают за дорогой. Например, подсолнечниковый мед продают как дорогой липовый либо старый разогретый — как свежий. На втором месте по распространенности — ассортиментная фальсификация, когда мед заменяют глюкозо-фруктозными сиропами.
— В таком продукте отсутствуют вещества, которые дают меду биологически ценные свойства: аминокислоты, ферменты, фенольные соединения и многие другие. Даже при не полной, а частичной замене на сироп такой мед не может считаться натуральным, — объяснила Серебрякова.
По словам специалиста, квалиметрическая фальсификация меда представляет серьезную угрозу. Производители иногда искусственно улучшают качество меда, добавляя пищевые или непищевые добавки. Один из примеров — отбеливание темного меда химикатами. Такие добавки могут быть вредны для здоровья, передает «Газета.ру».
11 сентября стало известно, что из-за массовой фальсификации меда Министерство промышленности и торговли России рекомендовало торговым сетям усилить контроль за продажей этого продукта. С 1 сентября вступили в силу изменения в закон «О пчеловодстве», которые запрещают называть медом продукцию с добавлением сахарно-фруктозного сиропа.