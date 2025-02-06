Эксперт назвала три главные ошибки соискателей на собеседованиях

«Во-первых, трактовка термина “соответствие” эволюционирует. Если раньше подбор персонала базировался на оценке линейного соответствия опыта и навыков, то сейчас компании ищут специалистов, которые обладают метанавыками — способностью адаптироваться к изменениям, обучаться в динамичном контексте и интегрировать различные типы экспертизы. Это особенно актуально для быстроразвивающихся технологических компаний и компаний, которые проходят фазу трансформации», — обратила внимание она.
Так, ошибка кандидатов № 1 — чрезмерное внимание к техническим навыкам (hard skills) и игнорирование гибких навыков. Соискатель, который способен показать свою адаптивность, способность к стратегическому мышлению и наличие soft skills (гибких навыков), выигрывает, считает собеседница издания. Проблема может скрываться в недостаточной проработке презентации своего профессионального пути. Это особенно характерно для опытных — senior и middle — специалистов, которые зачастую «теряются» на собеседованиях, не умея четко формулировать, как их опыт может принести ценность новому работодателю.
Ошибка кандидатов № 2, подчеркнула эксперт, заключается в пересказывании резюме. По ее словам, важно представить историю своего карьерного роста как цепочку решений и достижений, которые были продиктованы бизнес-целями и вызовами рынка. Без такого контекста даже успешный опыт выглядит недостаточным основанием для найма.
Ошибка кандидатов № 3 — поверхностное понимание потребностей бизнеса и культуры компании, игнорирование культуры компании и ее бизнес-динамики. Претенденты часто ориентируются только на формальные требования вакансии, не пытаясь понять, какие именно «невидимые» ожидания есть у работодателя, отметила Беляндинова.
При этом ключом к успешному собеседованию, уверена она, является умение деконструировать бизнес-задачу работодателя и показать, как ваши навыки ее решают. Это особенно критично на уровне топ-менеджмента, где ценятся лидеры, способные предвосхищать бизнес-вызовы, подчеркнула она.
Кроме того эксперт поделилась, что в случае привлечения в компанию нового топ-менеджера оценка кандидата начинает выходить за рамки релевантности определенной роли. Например, компании проводят неформальную проверку кандидата еще до этапа предложения работы. Она включает опрос бывших коллег, акционеров, партнеров. Даже высокопрофессиональные лидеры могут получить отказ, если их репутация на рынке неоднозначна, выразила уверенность она.
«Причины могут быть самыми разными: конфликты с предыдущими работодателями, сложные увольнения, недостаточная поддержка команд или негибкость в переговорах с акционерами. В современном контексте недостаточно просто “соответствовать требованиям вакансии”. Успех кандидата зависит от способности демонстрировать ценность через сочетание навыков, гибкости и стратегического мышления. Бизнесу нужны те, кто не просто выполняет задачи, а способен адаптировать свои компетенции под постоянно меняющийся рынок», — заключила Беляндинова.
Ранее, 28 января, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и аналитиков IT-колледжа Хекслет, в которых говорится, что более 70% опрошенных руководителей заявили о нехватке специалистов. Кроме того, 61% респондентов отметили, что образование потенциального работника всё же не является главным критерием отбора на должность.