Эксперт назвала три главные ошибки соискателей на собеседованиях

Сегодня рынок труда становится всё более требовательным к уровню кандидатов. Несмотря на дефицит специалистов на многих уровнях, начиная с начинающих работников и заканчивая руководящими позициями, компании всё чаще отказывают соискателям по причине несоответствия их компетенций требованиям вакансии. О том, какие ошибки можно совершить на собеседовании и как их избежать, в беседе с «Известиями» 6 февраля рассказала сооснователь и управляющий партнер агентства по поиску топ-менеджмента Exeq Софья Беляндинова.