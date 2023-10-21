Эксперт назвала отличие оригинальных кроссовок от поддельных

По закону, напомнила специалист, вся обувь, которая ввозится в Россию, должна быть сертифицирована «Честным знаком».

«По законодательству кроссовки и вся обувь — это первая позиция, которая попала под маркировку в “Честном знаке”. И поэтому на каждой паре обуви должен присутствовать такой специальный штрих-код от “Честного знака”», — отметила Бурганова.

Она уточнила, что «Честный знак» регистрирует каждую пару обуви на основе оригиналов закупочных документов. Это свидетельство того, что пара обуви закуплена, доставлена и растаможена официально. Без этого штрих-кода доказать оригинальность продукции сейчас практически невозможно.

При этом при наличии специального QR-кода от «Честного знака» проверить оригинальность пары, например, кроссовок можно, наведя на него камеру смартфона. Если пара оригинальная, после сканирования QR-кода появится ссылка на описание места, откуда привезли обувь. Специалист также отметила, что покупатель вправе попросить у продавца закупочные документы.

Кроме того, специалист уточнила, что иногда даже оригинальная пара обуви может оказаться без QR-кода, потому что сейчас в связи с антироссийскими санкциями некоторые товары могут доставляться в Россию неофициально.

Ранее в этот день директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский сообщил «Известиям», что правоохранители начали изымать обувь в магазинах Nikita Efremov, принадлежащих сыну актера Михаила Ефремова. У проверяющих вызвал подозрение тот факт, что на некоторых парах кроссовок, которые продавались в магазине, отсутствовала маркировка «Честный знак».

Ранее, 20 октября, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в шоуруме Никиты Ефремова в Москве продается контрафактная обувь. В этом бутик обвиняли и некоторые блогеры в Сети, жалуясь также на завышенные цены и хамство продавцов.

После этого правоохранительные органы начали проверку в отношении Ефремова. К этому моменту два его бутика в Москве и Санкт-Петербурге закрыты. Сам предприниматель обвинения в свой адрес отверг.