Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки

Заемщикам часто приходится переплачивать из-за невнимательного отношения к правилам кредитной организации. Так, внося сумму на досрочное погашение, многие забывают про текущий платеж. Это грозит штрафными санкциями в будущем.

Вторая частая ошибка — заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. Как правило, это можно сделать онлайн. При этом в заявлении следует указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты.

Лучше всего производить досрочное погашение в дату очередного платежа, рекомендует эксперт. И необходимо предварительно запросить сумму в банке, чтобы не просчитаться в начисленных процентах.