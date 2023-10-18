05:11 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Досрочное погашение ипотеки вместо выгоды может привести к многотысячным переплатам. Как избежать таких ошибок, агентству «Прайм» рассказал эксперт «Моифинансы.ру» Ольга Дайнеко.

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Источник: РИА "Новости"

Заемщикам часто приходится переплачивать из-за невнимательного отношения к правилам кредитной организации. Так, внося сумму на досрочное погашение, многие забывают про текущий платеж. Это грозит штрафными санкциями в будущем.

Вторая частая ошибка — заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. Как правило, это можно сделать онлайн. При этом в заявлении следует указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты.

Лучше всего производить досрочное погашение в дату очередного платежа, рекомендует эксперт. И необходимо предварительно запросить сумму в банке, чтобы не просчитаться в начисленных процентах.

«Не нужно забывать, что некоторые банки устанавливают минимальную планку для “досрочки” (например, не менее 30 процентов от суммы ежемесячного платежа). Это прописано в договоре, который нужно внимательно читать при подписании», — рекомендует Дайнеко.

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