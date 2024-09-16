Эксперт назвала лучший месяц для отпуска осенью

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня», — сказала Санина.
Она отметила, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные дни. При другом графике выбирать выгодный месяц необходимо иначе.
«Важно помнить, что отпускные рассчитывают по схеме, отличной от зарплатной. Ее начисляют за отработанные сотрудником дни, а отпускные — за календарные, умноженные на среднедневной заработок. Чтобы определить его, нужно разделить общий доход за год на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяц)», — объяснила эксперт.