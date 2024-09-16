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Эксперт назвала лучший месяц для отпуска осенью

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выгодным для отпуска месяцем осенью этого года будет октябрь, поскольку в нём меньше всего выходных и больше рабочих дней, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Источник: Freepik

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня», — сказала Санина.

Она отметила, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные дни. При другом графике выбирать выгодный месяц необходимо иначе.

«Важно помнить, что отпускные рассчитывают по схеме, отличной от зарплатной. Ее начисляют за отработанные сотрудником дни, а отпускные — за календарные, умноженные на среднедневной заработок. Чтобы определить его, нужно разделить общий доход за год на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяц)», — объяснила эксперт.