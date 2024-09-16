Эксперт назвала лучший месяц для отпуска осенью

«Важно помнить, что отпускные рассчитывают по схеме, отличной от зарплатной. Ее начисляют за отработанные сотрудником дни, а отпускные — за календарные, умноженные на среднедневной заработок. Чтобы определить его, нужно разделить общий доход за год на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяц)», — объяснила эксперт.