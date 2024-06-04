Эксперт назвала главные признаки абьюзера в дейтинг-сервисах

По ее словам, первое, на что важно обратить внимание, — описание профиля потенциального партнера. Если есть токсичная критика или нетерпимость по отношению к каким-либо группам людей, это уже тревожный звоночек.
«Обращайте внимание на любой вид шейминга — будь то возраст, физическая форма, религия или политика. Такие люди, как минимум, не гибкие в своих суждениях, а чаще — токсичные и абьюзивные», — подчеркнула Красильникова.
Также насторожиться стоит, если пользователь превозносит себя, но при этом критикует и перечисляет негативные качества других. Например, пишет «не люблю мам с детьми» или озвучивает требования «настоящий мужчина должен».
Как отметила психолог medtech-сервиса Budu Кристина Ивкова, на начальных этапах знакомства абьюзеры часто используют тактику «любовной бомбардировки». Они осыпают комплиментами, оказывают щедрые знаки внимания, проявляют чрезмерную активность и назойливость. Их главная цель — как можно быстрее очаровать и привязать к себе жертву, не давая времени на раздумья.
«Активные ухаживания могут выглядеть романтично, но на самом деле это признак эмоциональной нестабильности», — предупреждает психолог.
Другие тревожные сигналы в общении — импульсивные поступки и вторжение в личные границы (поздние звонки, слежка в соцсетях, навязчивость). Кроме того, люди, склонные к абьюзу, часто заявляют о серьезных намерениях в отношениях уже в первые часы общения или после нескольких свиданий.
«Нормальное поведение — постепенное сближение по обоюдному желанию. Если с первых дней знакомства вас атакуют, требуют к себе повышенного внимания и ревниво реагируют на любые отлучки — это красный флаг», — отмчает Ивкова.
По словам Красильниковой, помимо напора в ухаживаниях, абьюзеры стремятся контролировать партнера с самого начала знакомства. Они выясняют, с кем вы общаетесь в дейтинг-сервисе, проверяют, когда вы были онлайн, выдвигают необоснованные требования и правила общения, требуют моментальных ответов и токсично реагируют на молчание, даже если вы заняты важной работой или спите. Причем ревность и попытки ограничивать свободу возникают еще до серьезных отношений.
Еще один способ распознать абьюзера — расспросить о прошлых отношениях. Если в разговоре человек полностью перекладывает вину за расставания на бывших партнеров, не признает своей роли в конфликтах и не извлекает уроков, вероятно, перед вами абьюзер с завышенным самомнением.
Поинтересуйтесь, как собеседник относится к домашнему насилию, харассменту и чрезмерному контролю в отношениях — если он/она считает это нормальным, лучше прекратить общение.
«Задавайте вопросы, насколько человек готов уважать ваше мнение и решения, даже если они отличаются от его взглядов. Обсудите, как вы видите распределение ролей в паре: будете ли вы принимать важные решения в жизни совместно или последнее слово всегда должно оставаться за ним», — советует Красильникова.
В заключение она отметила, что исторически абьюзеров было больше среди мужчин. Это связано с гендерными различиями в воспитании и социальными установками по типу «настоящие мужчины не плачут» или «женщина хранит домашний очаг, а мужчина зарабатывает деньги и защищает свою семью».
Однако в современном обществе гендерные роли стали гибкими. Женщины делают карьеру наравне с мужчинами и чувствуют себя более независимыми и сильными. В результате процентное соотношение абьюзеров среди мужчин и женщин изменилось.
Ранее «Мамба» провела опрос и выяснила, что лишь 51% мужчин обращают внимание на возраст женщин при знакомстве, в то время как абсолютное большинство россиянок (93%) отмечают для себя этот факт. При этом выяснилось, что большинству российских женщин нравятся мужчины младше.