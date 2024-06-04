Эксперт назвала главные признаки абьюзера в дейтинг-сервисах

По словам Красильниковой, помимо напора в ухаживаниях, абьюзеры стремятся контролировать партнера с самого начала знакомства. Они выясняют, с кем вы общаетесь в дейтинг-сервисе, проверяют, когда вы были онлайн, выдвигают необоснованные требования и правила общения, требуют моментальных ответов и токсично реагируют на молчание, даже если вы заняты важной работой или спите. Причем ревность и попытки ограничивать свободу возникают еще до серьезных отношений.