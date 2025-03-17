Эксперт назвал востребованным домен СССР

«Сегодня в доменной зоне зарегистрировано более 112 тыс. имен пользователями из 50 стран мира. Кроме того, он уже давно приобрел надгосударственный и исторический характер. В этом году .SU отметит свое 35-летие, и у нас есть все основания полагать, что он и дальше продолжит функционировать на благо интернет-пользователей», — подчеркнул эксперт.