Эксперт назвал три версии падения беспилотника в Минске. Видео

«Попытки диверсий, терактов и обстрелы нашей территории уже были. Я напомню, что и ракеты залетали, и С-300 (зенитно-ракетный комплекс) в брестском приграничье, и беспилотники с территории Украины летели на стыке Могилевщины, Брянщины и украинской территории. Я недавно был в пункте пропуска “Три сестры” — место встречи трех славянских государств. Раньше там фестивали проходили, сейчас там очень охраняемая граница. Фактически линия боевого соприкосновения. Постоянно что-то летит. Наша система национальной безопасности работает. Работает ПВО, работают люди, которые находят множество схронов на той же самой границе. Недавно наши таможенники остановили [перевозку] 500 кг какого-то очень сложного вещества, условно гексогена. В тачке везли очень хорошо спрятанные. Это было часть паутины украинской перед 9 Мая. Наши таможенники остановили», — указал Азаренок.