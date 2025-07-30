Эксперт назвал три версии падения беспилотника в Минске. Видео

В студии ведущие обсудили атаку новейшего украинского дрона FP-1 на Минск. Беспилотник был начинен пластидом (пластичное взрывчатое вещество) и поражающими элементами. Такие беспилотники ВСУ начали применять сравнительно недавно. В атаках на Россию они впервые были задействованы в марте этого года. Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело по факту происшествия.
Журналист Григорий Азаренок рассказал о ходе расследования происшествия.
«Стоит отметить, что с самого начала об инциденте стало известно от Министерства обороны Белоруссии. Этот ударный беспилотник был сбит нашей системой РЭБ (радиоэлектронная борьба). Никто не пострадал. Затем сразу началось расследование Следственного комитета, были предприняты все необходимые шаги. А дальше следователи будут выяснять, откуда летел, как летел», — отметил Азаренок.
По словам эксперта, сейчас обсуждается несколько вероятных версий.
«Мы знаем, что обе противоборствующие стороны используют такую штуку, которая, условно говоря, выжигает мозги беспилотнику. Они потом не понимают, куда летят и как летят. Другой вариант — непосредственно с территории Украины. И третий — какие-то диверсанты, экстремисты, террористы с местной земли могут запускать», — перечислил журналист.
Азаренок отметил, что правоохранительные органы дают информацию оперативно. Также он подчеркнул, что сведения идут от официальных источников, в то время как экстремисты «испытывают информационный голод» для раздувания историй.
«Они пытались несколько раз раздуть историю. Было смешно. Сначала они сказали, что это российский дрон. Когда Следственный комитет продемонстрировал фото и видео с наклейками украинскими, которые потом совпадали с теми, что ранее были презентованы самими украинцами и были зафиксированы на линии боевого соприкосновения. А потом они сказали: “Что-то Минск очень оперативно все комментирует. Наверное, сами себя обстреляли”. В общем, полный бред. Мы ждем официального комментария от следователей», — заявил Азаренок.
«Это же акт военной агрессии, если будет доказано. И действительно, если официальный комментарий будет о том, что это украинский беспилотник, который был запущен по Минску. Такого не бывало. Да, в сторону границы… и даже границы пересекали беспилотники, но, чтобы долететь в столицу… Такого не бывало», — уточнил Алексей Гудошников.
Журналист отметил, что попытки диверсий в Белоруссии встречались и прежде, особенно на территории, граничащей с соседними славянскими странами.
«Попытки диверсий, терактов и обстрелы нашей территории уже были. Я напомню, что и ракеты залетали, и С-300 (зенитно-ракетный комплекс) в брестском приграничье, и беспилотники с территории Украины летели на стыке Могилевщины, Брянщины и украинской территории. Я недавно был в пункте пропуска “Три сестры” — место встречи трех славянских государств. Раньше там фестивали проходили, сейчас там очень охраняемая граница. Фактически линия боевого соприкосновения. Постоянно что-то летит. Наша система национальной безопасности работает. Работает ПВО, работают люди, которые находят множество схронов на той же самой границе. Недавно наши таможенники остановили [перевозку] 500 кг какого-то очень сложного вещества, условно гексогена. В тачке везли очень хорошо спрятанные. Это было часть паутины украинской перед 9 Мая. Наши таможенники остановили», — указал Азаренок.
Тем не менее журналист согласился, что прилет беспилотника на территорию Белоруссии является ситуацией «из ряда вон выходящей».
«Ситуация для жителей той улицы, где это случилось, неприятная. В России, на Украине прилет беспилотников проходит по категории такого ДТП, можно сказать, запускаются по 200, 300, 400 беспилотных аппаратов. Для Белоруссии это ситуация из ряда вон выходящая. Но народ отреагировал нормально. Никакой паники не было. Все под контролем», — добавил Азаренок в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.