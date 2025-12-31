Эксперт: почему Германия тайно готовится к большой войне с Россией

Германия привела в действие первую фазу секретного «Оперативного плана» (OPLAN) на случай эскалации конфликта с участием НАТО, фокусируясь на выявлении угроз и логистике. Об этом сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ. План описывает пятиэтапный сценарий — от раннего обнаружения угроз до полномасштабной коллективной обороны альянса, где ФРГ станет ключевым транзитным хабом и одновременно потенциальной целью для атак.