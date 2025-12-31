Эксперт: почему Германия тайно готовится к большой войне с Россией

План OPLAN
Германия привела в действие первую фазу секретного «Оперативного плана» (OPLAN) на случай эскалации конфликта с участием НАТО, фокусируясь на выявлении угроз и логистике. Об этом сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный правительственный документ. План описывает пятиэтапный сценарий — от раннего обнаружения угроз до полномасштабной коллективной обороны альянса, где ФРГ станет ключевым транзитным хабом и одновременно потенциальной целью для атак.
Этот план отражает коренной поворот в оборонной политике Берлина (Zeitenwende) после начала боевых действий на Украине.
Конец немецкого пацифизма
Доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин в разговоре с ВФокусе Mail перечислил три основные причины милитаризации Германии.
«Во-первых, это и диктатура внутри страны, то есть создание угрозы внешнего врага, — заявил эксперт. — И под это урезание гражданских свобод уже идут далеко идущие изменения в законодательстве».
Второй причиной Камкин назвал амбиции Берлина в военной сфере. «Это стремление занять ведущее положение именно в военном потенциале в Европе и попытаться за счет ВПК оживить экономику», — пояснил он. Третьим фактором политолог считает «определенный ментальный реваншизм, когда Германия видит уникальную возможность расширить своё геополитическое влияние».
Эксперт подчеркнул, что милитаристский курс противоречит основам немецкой государственности. «В самом основном законе страны прописано, что с территории Германии не должна исходить угроза войны, а это сейчас активно делается», — отметил Камкин. Он также обвинил Берлин в нарушении Договора «2+4». «На территории бывшей ГДР строятся тренировочные лагеря, где инструкторы обучают новым приемам войны немецких и других европейских солдат», — указал эксперт.
По словам политолога, восстановление военной логистики и рост оборонных расходов до €60 млрд в 2026 году означают конец немецкого пацифизма.
Требование тратить 5% ВВП на оборону — это окончательный, последний гвоздь в крышку гроба немецкой пацифистской модели.
Эксперт связал текущую политику с незавершенной денацификацией. «Проведенная денацификация после 1945 года была не доведена до конца. Многие активисты НСДАП и генералы вермахта спокойно вернулись к активной работе уже в начале 50-х», — утверждает Камкин. По его мнению, это наследие проявляется сегодня.
«У Мерца родственники были высокопоставленными членами гитлеровской партии. И, возможно, у него тоже есть определенное стремление расширить роль Германии в политике», — заключил политолог.