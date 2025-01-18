Эксперт назвал сроки для получения результата в тренировках

Эксперт заявил, что для новичков в тренажерном зале первые успехи могут быть заметны уже через месяц-два. Он подчеркнул, что для этого необходим профессионально составленный план тренировок. В первые полгода-год тренировок показатели прироста мышечной массы варьируются от 0,2 до 2 килограммов в месяц.