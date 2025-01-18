Эксперт назвал сроки для получения результата в тренировках

Эксперт заявил, что для новичков в тренажерном зале первые успехи могут быть заметны уже через месяц-два. Он подчеркнул, что для этого необходим профессионально составленный план тренировок. В первые полгода-год тренировок показатели прироста мышечной массы варьируются от 0,2 до 2 килограммов в месяц.
Аверьянов также подчеркнул, что особую роль играет восстановление. Он рекомендовал спать не менее семи часов, употреблять достаточное количество белка и иметь небольшой энергетический профицит, передает Men Today.
Создатель мобильного приложения для онлайн-фитнеса Степан Сапрыкин и Юрий Аверьянов рассказали, что лучше: занятия с тренером в зале или онлайн-тренировки.
Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшее упражнение для подтянутого тела после 40 лет. Тренер сказала, что таким упражнением будет планка. Она подчеркнула, что при правильной технике выполнения упражнения у человека формируются поперечные мышцы живота, прямые мышцы живота, внутренние косые мышцы живота и внешние косые мышцы.