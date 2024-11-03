Эксперт назвал сильнее всего разряжающие телефон приложения

— Такие приложения постоянно работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления, а на это уходит слишком много энергии. Очевидно, интенсивное использование медиафайлов, частые обновления и фоновые процессы делают соцсети одними из главных пожирателей батареи, — приводят его слова в материале.