Эксперт назвал сильнее всего разряжающие телефон приложения

По словам эксперта, в первую очередь, это касается социальных сетей, которые потребляют много энергии из-за фоновых обновлений и уведомлений.
— Такие приложения постоянно работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления, а на это уходит слишком много энергии. Очевидно, интенсивное использование медиафайлов, частые обновления и фоновые процессы делают соцсети одними из главных пожирателей батареи, — приводят его слова в материале.
Также Казаков отметил приложения с GPS-навигацией, которые постоянно обновляют карты и данные о дорожном движении.
Он также упомянул приложения для создания и просмотра коротких видео, которые требуют постоянной загрузки и обработки данных.
Видеоплатформы, по словам Казакова, также расходуют много энергии, особенно при просмотре видео в высоком разрешении.
Он также предупредил, что приложения для видеоконференций потребляют много энергии из-за постоянного использования камеры, микрофона и передачи данных.
Илья Казаков добавил, что современные игры нагружают процессор и графическую подсистему смартфона, что приводит к быстрому разряду батареи.
Эксперт порекомендовал отключить фоновые обновления и уведомления в социальных сетях, снизить качество видео на платформах, уменьшить яркость экрана, использовать режим «только аудио» во время видеозвонков и закрывать приложения после использования.
Оригинальное зарядное устройство для смартфона поможет сохранить долговечность аккумулятора. По словам IT-специалистов, многие пренебрегают рекомендациями и значительно сокращают срок службы телефонов.