Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Накануне правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Согласно нему, новогодние каникулы в 2024—2025 году продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Традиционных длинных выходных в феврале и марте не будет, зато на майские праздники в 2025 году россияне будут отдыхать по 4 дня: в начале месяца и в честь Дня Победы. Еще 4 дня подряд будут выходными в июне и три — в ноябре.
«В 2025 году самые выгодные для отпуска месяцы — июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. На втором месте стоят апрель, сентябрь, декабрь — в них рабочими будут 22 дня. Меньше всего — 17 рабочих дней — в январе 2025 года. Однако между новогодними каникулами и ближайшими выходными рабочими будут только четверг и пятница. Таким образом тем, кто захочет продлить свой отдых, не придется “терять” оплату за много “дорогих” рабочих дней», — сказал Становкин, слова которого привели в сообщении пресс-службы компании.
«В мае россиян ждет 18 рабочих дней, а в июне и ноябре — по 19 дней», — пояснил эксперт.
«Суммарный доход сотрудника от отпускных выплат и заработной платы может различаться в зависимости от месяца, который он выбирает для отдыха. Так происходит потому, что стоимость одного рабочего дня в отпуске рассчитывается по среднему коэффициенту. В то время как зарплата распределяется поровну между количеством рабочих дней в месяце: чем меньше их, тем дороже каждый. Таким образом, брать отпуск в продолжение праздников удобно, но не всегда выгодно по деньгам», — подчеркнул Становкин.
Эксперт отметил, чтобы отдохнуть с выгодой, стоит планировать отдых заранее. По оценке «МТС Travel», скидки на тарифы раннего бронирования могут достигать 40%. Наличие и размер дисконта зависят от типа объекта размещения, объема его номерного фонда, локации, стратегии продаж и множества других факторов.