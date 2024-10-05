Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

«Суммарный доход сотрудника от отпускных выплат и заработной платы может различаться в зависимости от месяца, который он выбирает для отдыха. Так происходит потому, что стоимость одного рабочего дня в отпуске рассчитывается по среднему коэффициенту. В то время как зарплата распределяется поровну между количеством рабочих дней в месяце: чем меньше их, тем дороже каждый. Таким образом, брать отпуск в продолжение праздников удобно, но не всегда выгодно по деньгам», — подчеркнул Становкин.