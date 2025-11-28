Эксперт назвал самые распространенные причины суицида среди боевиков ВСУ

«Наркотики очень широко распространены в ВСУ. Таким образом они снимают стресс. Кроме того, им действительно поступала различная боевая химия, которая в странах НАТО может быть запрещена, но определенные опыты с ней все же проводятся. Это не обычные какие-нибудь амфетамины, а другие вещи, которые, к примеру, снижают болевой порог, повышают работоспособность, позволяют человеку обходиться без еды и сна длительное время», — отметил военный эксперт.