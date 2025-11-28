Случаи самоубийства отмечаются среди военных киевского режима в Сумской области из-за низкого морально-психологического состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник.
Он также добавил, что за сутки на сумском направлении ВСУ пытались провести две контратаки в районе Варачина и на правом фланге наступления группировки «Север», однако они были безуспешны.
Отказался выполнять приказ
Военнослужащий штурмового полка ВСУ совершил суицид, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем. Об этом РИА Новости рассказал офицер российской группировки войск «Север».
По его словам, украинский штурмовик «покончил с собой из-за безнадежно сложившейся обстановки на украинской позиции».
Российский офицер также отметил, что это не единичный случай самоубийства на позициях ВСУ, число суицидов в их рядах значительно возросло из-за тяжелой оперативной обстановки и приказов командования.
«Моральное состояние ВСУ при сложившейся обстановке и “мясные” приказы киевского командования вынуждают украинских военных к самоубийству», — добавил собеседник агентства.
Психические отклонения или наркотики
Военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что могут быть разные причины, из-за которые военные киевского режима совершают суициды. По его словам, это могут быть и психические нарушения.
«Это могут быть различные психические отклонения или просто психологическое истощение. В ВСУ же берут вообще всех подряд. Есть многочисленные факты, когда людей, которые состояли под наблюдением психдиспансеров, все равно призывали и отправляли в зону боевых действий. То есть не все психически нездоровые люди зафиксированы в этом качестве военно-врачебной комиссией», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что причиной самоубийств среди боевиков ВСУ может быть чрезмерное употребление алкоголя или наркотические состояния.
«Наркотики очень широко распространены в ВСУ. Таким образом они снимают стресс. Кроме того, им действительно поступала различная боевая химия, которая в странах НАТО может быть запрещена, но определенные опыты с ней все же проводятся. Это не обычные какие-нибудь амфетамины, а другие вещи, которые, к примеру, снижают болевой порог, повышают работоспособность, позволяют человеку обходиться без еды и сна длительное время», — отметил военный эксперт.
Издевательства со стороны сослуживцев
Джерелиевский также сообщил, что к суициду военных киевского режима могут подтолкнуть сослуживцы или командиры, которые издеваются над ними. Он уточнил, что в ВСУ широко распространены неуставные взаимоотношения.
«Причем, могут даже ликвидировать солдата и заявить, что произошло самоубийство. Но это больше характерно не для линии боевого соприкосновения, а для тыла. Даже в ТЦК (украинский аналог военкомата. — прим. ред.) такие вещи происходят», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.