Эксперт назвал приложение, которое хранит больше всего кэша на смартфоне

21 февраля Черноусов рассказал, что если смартфон упал в воду, то класть его в рис, вопреки распространенному мнению, не стоит, так как это неэффективно. При этом эксперт обратил внимание, что после попадания гаджета в воду его ни в коем случае нельзя сразу заряжать. Это не только повредит сам коннектор зарядки, но и небезопасно для пользователя.