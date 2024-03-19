Эксперт назвал приложение, которое хранит больше всего кэша на смартфоне

«Немногие пользователи знают, что Telegram хранит просто гигантский объем информации — это все ваши аудиосообщения, картинки, файлы которые вам присылают другие пользователи, информация с телеграм-каналов. У меня был опыт, когда моя знакомая пожаловалась, что у нее в смартфоне на 64 Гб практически полностью забита память. Стали смотреть — Telegram занимает более 30 Гб», — рассказал Черноусов.
По его словам, чтобы почистить кэш в приложении, необходимо перейти в меню «Данные и память — Использование памяти — Очистить кэш».
«Также можно поставить автоудаление закэшированных медиа — это личные чаты, группы, каналы и истории. Не лишним будет установить и минимальный объем кэша — я рекомендую ставить не больше 5 Гб», — добавил он.
21 февраля Черноусов рассказал, что если смартфон упал в воду, то класть его в рис, вопреки распространенному мнению, не стоит, так как это неэффективно. При этом эксперт обратил внимание, что после попадания гаджета в воду его ни в коем случае нельзя сразу заряжать. Это не только повредит сам коннектор зарядки, но и небезопасно для пользователя.