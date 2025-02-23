Эксперт назвал плюсы и минусы стратегии «тихого найма»

По мнению эксперта, у данной стратегии есть свои преимущества и недостатки. Он охарактеризовал этот подход как win-win, при котором выигрывают как работодатели, так и сотрудники.
«Единственное, есть риск, что если заболеет этот сотрудник, то сразу “летят” две функции, а не одна. В условиях дефицита кадров начинают действовать новые правила игры — компании подстраиваются под реалии, так как бороться с ними бесполезно», — сказал Быханов.
Он отметил, что увеличение нагрузки на сотрудников дополнительными обязанностями — это не новшество.
Эксперт считает, что все эти аспекты необходимо обсуждать с работниками.
А если вы планируете устраиваться на работу и готовитесь поразить всех на собеседовании, то ранее Life.ru рассказал о пяти качествах, которые работодатели больше всего ценят в сотрудниках. Это не только их профессиональные, но и личностные черты.