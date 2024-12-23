Эксперт назвал лучшие бюджетные направления для медового месяца

По словам Бандурина, отличным вариантом для путешествия на автомобиле станет маршрут по живописной Волге, включая такие города, как Астрахань и Нижний Новгород, или даже поездка на Байкал. «Впечатления — это индивидуально, и важно выбирать места, которые подарят радость», — отметил он, его цитируют «Правда.ru».
Для тех, кто рассматривает зарубежные поездки, эксперт советует обратить внимание на Таиланд или страны Европы. «Не обязательно ехать в Париж на неделю — можно заехать на полдня и остановиться в безопасных пригородах», — добавил он.
Также Бандурин выделил Камчатку как уникальное направление, где молодожены могут насладиться Долиной гейзеров и горячими источниками, а любители моря могут отправиться в Сочи, где их ждут экстрим и романтика.
Ранее россиянам назвали выгодные направления для пляжного отдыха в декабре.