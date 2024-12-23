Эксперт назвал лучшие бюджетные направления для медового месяца

По словам Бандурина, отличным вариантом для путешествия на автомобиле станет маршрут по живописной Волге, включая такие города, как Астрахань и Нижний Новгород, или даже поездка на Байкал. «Впечатления — это индивидуально, и важно выбирать места, которые подарят радость», — отметил он, его цитируют «Правда.ru».