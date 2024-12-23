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Эксперт назвал лучшие бюджетные направления для медового месяца

Чтобы медовый месяц стал незабываемым, важно выбрать особенное место. Туристический эксперт Александр Бандурин поделился своими рекомендациями для молодоженов, которые хотят провести этот романтический период с комфортом и без лишних затрат.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

По словам Бандурина, отличным вариантом для путешествия на автомобиле станет маршрут по живописной Волге, включая такие города, как Астрахань и Нижний Новгород, или даже поездка на Байкал. «Впечатления — это индивидуально, и важно выбирать места, которые подарят радость», — отметил он, его цитируют «Правда.ru».

Для тех, кто рассматривает зарубежные поездки, эксперт советует обратить внимание на Таиланд или страны Европы. «Не обязательно ехать в Париж на неделю — можно заехать на полдня и остановиться в безопасных пригородах», — добавил он.

Также Бандурин выделил Камчатку как уникальное направление, где молодожены могут насладиться Долиной гейзеров и горячими источниками, а любители моря могут отправиться в Сочи, где их ждут экстрим и романтика.

Ранее россиянам назвали выгодные направления для пляжного отдыха в декабре.