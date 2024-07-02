Эксперт назвал идеальное место для кондиционера

Где должен находиться кондиционер в зависимости от размера комнаты? Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.
По его словам, в маленьком помещении устройство лучше всего установить на стене, противоположной окну. В просторной комнате кондиционер лучше закрепить на стене, перпендикулярной длинной стороне.
Нужно избегать направленного потока воздуха. Кондиционер нельзя вешать прямо напротив двери или окна, особенно если их часто открывают. Не нужно направлять поток воздуха на кровать или рабочее место.
Федор Васильев подчеркнул, что охладить помещение помогут жалюзи. Они регулируют направление потока воздуха и снижают риск сквозняков.
Чтобы кондиционер расходовал меньше электроэнергии, нужно плотно закрывать шторы. Они спасут комнату от солнца и уменьшат нагрев стеклопакета, что снизит нагрузку на устройство.
«Не забывайте проветривать квартиру, чтобы в комнатах не скапливалась влага и впоследствии не образовалась плесень», — добавил эксперт.
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Айгуль Сабитова